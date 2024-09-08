Образа жертв війни, розв'язаної рф: у дипломатичному відомстві засудили стрічку "Росіяни на війні"
Київ • УНН
МЗС України виступило проти демонстрації фільму "Росіяни на війні" на Венеційському кінофестивалі. Відомство вважає стрічку образою жертв війни та інструментом кремлівської пропаганди.
МЗС України засуджує демонстрацію фільму "Росіяни на війні" в рамках Венеційського кінофестивалю. У листі Посольства України в Італії президенту Венеційської бієнале йдеться про недопустимість показу проросійської стрічки на бієнале. Пише УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.
МЗС засуджує прем'єру фільму "Росіяни на війні" в рамках Венеційського кінофестивалю.
Демонстрація цього фільму у Венеції та запланована прем'єра в Торонто – це образа жертв війни, розв'язаної РФ проти України. Він викривлює реальність російської агресії та слугує для Кремля інструментом пропаганди
У МЗС також наголосили, що Україна буде наполегливо добиватися "припинити спроби надання росії міжнародної культурної сцени, яку рф використовує для відбілювання своїх злочинів".
"Російські солдати, які вчиняють звірства в Україні, мають отримувати слово не на престижних кінофестивалях, а на лаві підсудних", зазначає МЗС.
Нагадаємо
Генконсул України в Торонто виступив проти показу фільму "Росіяни на війні" на кінофестивалі TIFF. Він назвав стрічку пропагандистською та такою, що відбілює злочини російських солдатів в Україні.