Образа жертв війни, розв'язаної рф: у дипломатичному відомстві засудили стрічку "Росіяни на війні"

МЗС України засуджує демонстрацію фільму "Росіяни на війні" в рамках Венеційського кінофестивалю. У листі Посольства України в Італії президенту Венеційської бієнале йдеться про недопустимість показу проросійської стрічки на бієнале. Пише УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

МЗС засуджує прем'єру фільму "Росіяни на війні" в рамках Венеційського кінофестивалю.

Демонстрація цього фільму у Венеції та запланована прем'єра в Торонто – це образа жертв війни, розв'язаної РФ проти України. Він викривлює реальність російської агресії та слугує для Кремля інструментом пропаганди - ідеться у коментарі дипломатичного відомства.

У МЗС також наголосили, що Україна буде наполегливо добиватися "припинити спроби надання росії міжнародної культурної сцени, яку рф використовує для відбілювання своїх злочинів".

"Російські солдати, які вчиняють звірства в Україні, мають отримувати слово не на престижних кінофестивалях, а на лаві підсудних", зазначає МЗС.

Нагадаємо

Генконсул України в Торонто виступив проти показу фільму "Росіяни на війні" на кінофестивалі TIFF. Він назвав стрічку пропагандистською та такою, що відбілює злочини російських солдатів в Україні.