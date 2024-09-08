Оскорбление жертв войны, развязанной рф: в дипломатическом ведомстве осудили ленту «русские на войне»

МИД Украины осуждает демонстрацию фильма "Русские на войне" в рамках Венецианского кинофестиваля. В письме Посольства Украины в Италии президенту Венецианской биеннале говорится о недопустимости показа пророссийской ленты на биеннале. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

МИД осуждает премьеру фильма "Русские на войне" в рамках Венецианского кинофестиваля.

Демонстрация этого фильма в Венеции и запланированная премьера в Торонто - это оскорбление жертв войны, развязанной РФ против Украины. Он искажает реальность российской агрессии и служит для Кремля инструментом пропаганды - говорится в комментарии дипломатического ведомства.

В МИД также отметили, что Украина будет настойчиво добиваться "прекратить попытки предоставления России международной культурной сцены, которую рф использует для отбеливания своих преступлений".

"Российские солдаты, которые совершают зверства в Украине, должны получать слово не на престижных кинофестивалях, а на скамье подсудимых", отмечает МИД.

Напомним

Генконсул Украины в Торонто выступил против показа фильма "Русские на войне" на кинофестивале TIFF. Он назвал ленту пропагандистской и отбеливающей преступления российских солдат в Украине.