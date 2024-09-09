Народні депутати закликали колег з Канади не допустити показ фільму "Росіяни на війні" на кінофестивалі

Українські парламентарі звернулись до колег з Канади не допустити показ пропагандистського фільму "Росіяни на війні" на кінофестивалі в Торонто. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВР.

Відповідний лист надіслала депутатська група Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Канадою до Парламенту Канади.

Цей кейс став яскравим прикладом того, як росія завдяки мʼякій силі намагається просувати свої наративи про "більш глибоке розуміння війни". І, на жаль, робить це досить успішно - зазначила заступниця Голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

Окрім показу на Венеційському кінофестивалі, планується показ стрічки на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. Ба більше, фільм отримав до свого бюджету $340 000 від Канадського медійного фонду, який фінансується Урядом Канади.

Народні депутати України закликали колег активізувати роботу та застосувати всі парламентські засоби, щоб не допустити показ фільму на кінофестивалі в Торонто - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко закликав Міжнародний кінофестиваль у Торонто TIFF не ставати майданчиком для відбілювання злочинів російських солдатів в Україні та скасувати показ пропагандистського російського фільму "Росіяни на війні".

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