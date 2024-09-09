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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Народные депутаты призвали коллег из Канады не допустить показ фильма «Россияне на войне» на кинофестивале

Народные депутаты призвали коллег из Канады не допустить показ фильма «Россияне на войне» на кинофестивале

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 17:44  •  205 просмотра

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Украинские парламентарии обратились к коллегам из Канады с просьбой не допустить показ пропагандистского фильма «Русские на войне» на кинофестивале в Торонто. Фильм получил финансирование от Канадского медийного фонда.

Украинские парламентарии обратились к коллегам из Канады не допустить показ пропагандистского фильма «Россияне на войне» на кинофестивале в Торонто. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВР.

Соответствующее письмо направила депутатская группа Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Канадой в Парламент Канады.

Этот кейс стал ярким примером того, как россия благодаря мягкой силе пытается продвигать свои нарративы о «более глубоком понимании войны». И, к сожалению, делает это довольно успешно

- отметила заместитель Председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук.

Кроме показа на Венецианском кинофестивале, планируется показ ленты на Международном кинофестивале в Торонто. Более того, фильм получил в свой бюджет $340 000 от Канадского медийного фонда, который финансируется Правительством Канады.

Народные депутаты Украины призвали коллег активизировать работу и применить все парламентские средства, чтобы не допустить показ фильма на кинофестивале в Торонто

- отмечается в сообщении.

Дополнение

Генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко призвал Международный кинофестиваль в Торонто TIFF не становиться площадкой для отбеливания преступлений российских солдат в Украине и отменить показ пропагандистского российского фильма «Русские на войне».

Образа жертв війни, розв'язаної рф: у дипломатичному відомстві засудили стрічку "Росіяни на війні"8 сентября 2024, 10:00 • 101599 просмотров

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