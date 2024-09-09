Народные депутаты призвали коллег из Канады не допустить показ фильма «Россияне на войне» на кинофестивале

Украинские парламентарии обратились к коллегам из Канады не допустить показ пропагандистского фильма «Россияне на войне» на кинофестивале в Торонто. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВР.

Соответствующее письмо направила депутатская группа Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Канадой в Парламент Канады.

Этот кейс стал ярким примером того, как россия благодаря мягкой силе пытается продвигать свои нарративы о «более глубоком понимании войны». И, к сожалению, делает это довольно успешно - отметила заместитель Председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук.

Кроме показа на Венецианском кинофестивале, планируется показ ленты на Международном кинофестивале в Торонто. Более того, фильм получил в свой бюджет $340 000 от Канадского медийного фонда, который финансируется Правительством Канады.

Народные депутаты Украины призвали коллег активизировать работу и применить все парламентские средства, чтобы не допустить показ фильма на кинофестивале в Торонто - отмечается в сообщении.

Дополнение

Генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко призвал Международный кинофестиваль в Торонто TIFF не становиться площадкой для отбеливания преступлений российских солдат в Украине и отменить показ пропагандистского российского фильма «Русские на войне».

Образа жертв війни, розв'язаної рф: у дипломатичному відомстві засудили стрічку "Росіяни на війні"