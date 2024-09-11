TVO не будет транслировать фильм «русские на войне», который изображает оккупантов «обычными» людьми

Медиаорганизация TVO отказалась от трансляции ранее спонсируемой ею ленты «русские на войне», потому что «прислушались к мнению украинско-канадской общины».

Пишет УНН со ссылкой на tvo.me.

Канадская сеть TV Ontario объявила, что не будет показывать фильм «русские на войне», который изображает оккупантов «обычными» людьми.

«Мы выслушали украинско-канадскую общину и ее вдумчивый и искренний вклад.

Совет директоров TVO решил уважать полученный нами отзыв, и TVO больше не будет поддерживать и транслировать фильм «Русские на войне».

TVO пересмотрит процесс, с помощью которого был профинансирован этот проект и использован наш бренд».

Напомним,

УНН передавал, что МИД Украины выступило против демонстрации фильма «Россияне на войне» на Венецианском кинофестивале. Ведомство считает ленту оскорблением жертв войны и инструментом кремлевской пропаганды.

Украинские парламентарии обратились к коллегам из Канады с просьбой не допустить покаиз пропагандистского фильма «Русские на войне» на кинофестивале в Торонто. Фильм получил финансирование от Канадского медийного фонда.