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TVO не транслюватиме фільм "росіяни на війні", який зображає окупантів "звичайними" людьми

TVO не транслюватиме фільм "росіяни на війні", який зображає окупантів "звичайними" людьми

Київ • УНН

 • 15867 перегляди

Канадська мережа TVO відмовилась від трансляції фільму "росіяни на війні", який зображає окупантів "звичайними" людьми. Рішення прийнято після звернення українсько-канадської громади та перегляду процесу фінансування проекту.

Медіаорганізація TVO відмовилась від трансляції раніше спонсорованої нею стрічки "росіяни на війні", бо "дослухалися до думки українсько-канадської громади".

Пише УНН із посиланням на tvo.me.

Канадська мережа TV Ontario оголосила, що не показуватиме фільм "росіяни на війні", який зображає окупантів "звичайними" людьми. 

"Ми вислухали українсько-канадську громаду та її вдумливий і щирий внесок.

Рада директорів TVO вирішила поважати отриманий нами відгук, і TVO більше не підтримуватиме та не транслюватиме фільм "Росіяни на війні".

TVO перегляне процес, за допомогою якого було профінансовано цей проект та використано наш бренд".

Нагадаємо

УНН передавав, що МЗС України виступило проти демонстрації фільму "Росіяни на війні" на Венеційському кінофестивалі. Відомство вважає стрічку образою жертв війни та інструментом кремлівської пропаганди.

Українські парламентарі звернулися до колег з Канади з проханням не допустити показ пропагандистського фільму "Росіяни на війні" на кінофестивалі в Торонто. Фільм отримав фінансування від Канадського медійного фонду.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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