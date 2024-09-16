Режисерка фільму "росіяни на війні" потрапила до переліку людей, що загрожують нацбезпеці України
Київ • УНН
Мінкульт України внесло Анастасію Трофімову до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці. У Мінкульті також пояснили, що її фільм "росіяни на війні" поширює російську пропаганду та демонструє «неприйнятну нейтральність» щодо війни росії проти України.
Міністерство культури та стратегічних комунікацій внесло російську режисерку Анастасію Трофімову до переліку людей, які створюють загрозу національній безпеці України. Про це повідомила пресслужба відомства, передає УНН.
Деталі
У відомстві пояснюють, що колишню працівницю пропагандистського каналу russia today внесли до цього списку, зокрема за документальний фільм "росіяни на війні", який вона зрежисувала.
У Мінкульті також додали, що фільм поширює російську пропаганду та демонструє "неприйнятну нейтральність" щодо війни росії проти України. Відомство наголосило, що стрічка не визнає звірства, скоєні рф під час вторгнення.
Зазначається, що стрічка просуває ідею, що ця війна є "конфліктом двох братніх народів", і що росіяни нібито так само є її жертвами, як і українці.
TVO не транслюватиме фільм "росіяни на війні", який зображає окупантів "звичайними" людьми11.09.24, 14:51 • 15867 переглядiв
Доповнення
Очільник Мінкульту Микола Точицький переконаний, що випадки, подібні до діяльності Трофімової, є частиною ширшої інформаційної війни, яку рф веде, намагаючись виправдати свою агресію через культуру та медіа.
Ми боремося з просуванням фальшивих наративів і маніпуляцій, які намагаються підмінити правду та зняти відповідальність з агресора. Україна послідовно працює над тим, щоб російська пропаганда не змогла проникнути на культурні майданчики як усередині країни, так і за її межами, захищаючи правду про війну та свободу
Нагадаємо
УНН передавав, що МЗС України виступило проти демонстрації фільму "Росіяни на війні" на Венеційському кінофестивалі. Відомство вважає стрічку образою жертв війни та інструментом кремлівської пропаганди.
Українські парламентарі звернулися до колег з Канади з проханням не допустити показ пропагандистського фільму "Росіяни на війні" на кінофестивалі в Торонто. Фільм отримав фінансування від Канадського медійного фонду.