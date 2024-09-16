Режисерка фільму "росіяни на війні" потрапила до переліку людей, що загрожують нацбезпеці України

Мінкульт України внесло Анастасію Трофімову до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці. У Мінкульті також пояснили, що її фільм "росіяни на війні" поширює російську пропаганду та демонструє «неприйнятну нейтральність» щодо війни росії проти України.