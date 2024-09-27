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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фестивале в Цюрихе отменили все публичные показы фильма "русские на войне"

На фестивале в Цюрихе отменили все публичные показы фильма "русские на войне"

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 17:56  •  2938 просмотра

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Международный кинофестиваль в Цюрихе отменил все 4 публичные показы ленты российского режиссера "русские на войне". Минкульт Украины поблагодарил организаторов за это решение, подчеркнув важность исключения россии из международного культурного пространства.

Международный кинофестиваль в швейцарском городе Цюрих отменил все 4 публичные показы ленты российского режиссера Анастасии Трофимовой "русские на войне", запланированные на 7-12 октября, передает УНН со ссылкой на Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Также, по данным ведомства, режиссер не будет участвовать в панельных дискуссиях.

"россия должна быть исключена из международного культурного пространства. Приравнивая их деятельность к деятелям культуры из других стран, мир отбеливает российскую варварскую политику.

Выражаем благодарность организаторам Цюрихского кинофестиваля за это решение. Свет должен побеждать тьму и к этому важно приложить совместные усилия", - добавили в Минкульте.

Фильм "русские на войне" хотят показать на фестивале в Цюрихе. В МИД Украины выразили возмущение18 сентября 2024, 20:55 • 82166 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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