Российская журналистка получила немецкую литературную премию за книгу о войне в Украине

Российская журналистка, видеоблогер и писательница Екатерина Гордеева получила Премию имени Софи и Ганса Шолль 2024 года за книгу "Унеси ты мое горе". Об этом объявили организаторы премии - баварское отделение Немецкой ассоциации книготорговли и власти Мюнхена, передает УНН со ссылкой на DW.

По данным СМИ, Гордеева записала переживания 24 героев, в основном из Украины. В заявлении жюри сказано, что в своей книге автор "отражает жестокую реальность войны", развязанной россией против Украины. "В условиях, когда агрессивная война России против Украины становится лишь поводом для постоянных новостей, люди редко осознают, что именно она означает для отдельных людей: необходимость жить среди невероятных разрушений, угроза собственному телу и жизни, смерть друзей, соседей, членов семьи, постоянное насилие", - отметили в жюри.

Церемония награждения состоится в Мюнхенском университете 26 ноября. Размер премии - 10 тысяч евро.

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