У МЗС України закликали партнерів не надавати рф культурних майданчиків
Київ • УНН
МЗС України закликає партнерів не надавати росії культурних майданчиків для поширення дезінформації. Дипвідомство наголошує, що міжнародна культурна сцена не повинна використовуватися для відбілювання злочинів рф.
Міжнародна культурна сцена ніколи не повинна використовуватися для відбілювання злочинів. У МЗС України закликали партнерів не надавати рф культурних майданчиків, передає УНН.
У дипвідомстві наголосили, що толерування тих, хто підтримував або замовчував звірства, скоєні російськими військовими в Україні, лише сприяють російській пропаганді.
"Вдень і вночі Росія продовжує атакувати українців. 10 років її жорстокої війни перетворили червоні килими для російських культурних діячів, які виступають рупорами Кремля, на криваві килими.
МЗС закликає партнерів не надавати РФ культурних майданчиків, які країна-агресор використовує для поширення дезінформації та представлення викривленої реальності", - йдеться у заяві.
У дипвідомстві додали, що продовжать системно працювати над міжнародною ізоляцією росії – зокрема й у сфері культури.
"рф не має бути на міжнародній культурній арені", - йдеться у заяві.
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