В МИД Украины призвали партнеров не предоставлять рф культурных площадок
Киев • УНН
МИД Украины призывает партнеров не предоставлять россии культурных площадок для распространения дезинформации. Дипведомство отмечает, что международная культурная сцена не должна использоваться для отбеливания преступлений рф.
Международная культурная сцена никогда не должна использоваться для отбеливания преступлений. В МИД Украины призвали партнеров не предоставлять рф культурных площадок, передает УНН.
В дипведомстве отметили, что толерирование тех, кто поддерживал или замалчивал зверства, совершенные российскими военными в Украине, только способствуют российской пропаганде.
"Днем и ночью россия продолжает атаковать украинцев. 10 лет ее жестокой войны превратили красные ковры для российских культурных деятелей, выступающих рупорами Кремля, в кровавые ковры.
МИД призывает партнеров не предоставлять рф культурных площадок, которые страна-агрессор использует для распространения дезинформации и представления искаженной реальности", - говорится в заявлении.
В дипведомстве добавили, что продолжат системно работать над международной изоляцией россии - в том числе и в сфере культуры.
"рф не должно быть на международной культурной арене", - говорится в заявлении.
TIFF скасовує показ пропагандистського фільму "Russians at War"13 сентября 2024, 00:59 • 112157 просмотров
Напомним
УНН сообщал, что TVO не будет транслировать фильм "русские на войне", который изображает оккупантов "обычными" людьми.