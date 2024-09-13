Международная культурная сцена никогда не должна использоваться для отбеливания преступлений. В МИД Украины призвали партнеров не предоставлять рф культурных площадок, передает УНН.

В дипведомстве отметили, что толерирование тех, кто поддерживал или замалчивал зверства, совершенные российскими военными в Украине, только способствуют российской пропаганде.

"Днем и ночью россия продолжает атаковать украинцев. 10 лет ее жестокой войны превратили красные ковры для российских культурных деятелей, выступающих рупорами Кремля, в кровавые ковры.

МИД призывает партнеров не предоставлять рф культурных площадок, которые страна-агрессор использует для распространения дезинформации и представления искаженной реальности", - говорится в заявлении.

В дипведомстве добавили, что продолжат системно работать над международной изоляцией россии - в том числе и в сфере культуры.

"рф не должно быть на международной культурной арене", - говорится в заявлении.

TIFF скасовує показ пропагандистського фільму "Russians at War"

Напомним

УНН сообщал, что TVO не будет транслировать фильм "русские на войне", который изображает оккупантов "обычными" людьми.