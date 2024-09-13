Международный кинофестиваль в Торонто TIFF отменяет показ пропагандистского фильма Russians at War (Русские на войне), сообщила посол Украины в Канаде Юлия Ковалив, передает УНН.

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«TIFF отменяет показ пропагандистского фильма Russia at War. Жаль, что в своей аргументации у фестиваля не хватило смелости прямо признать свою глубокую ошибку», - написала она в Facebook.

Генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко прокомментировал решение кинофестиваля о прекращении показа фильма Анастасии Трофимовой Russians at War как «единственно правильное».

«Этот проект уже нанес значительный ущерб репутации фестиваля и дал России шанс еще больше подорвать демократию. Мы продолжим бороться с российской пропагандой в каждом уголке мира, используя все мирные и законные средства», - написал Николенко в Facebook.

Заявление TIFF, опубликованное на сайте кинофестиваля в четверг, сообщает о «немедленной приостановке показа» из-за «серьезных угроз для работы фестиваля» и называет этот шаг «беспрецедентным» для TIFF.

«TIFF вынужден немедленно приостановить показ фильма Russians at War в пятницу, субботу и воскресенье, поскольку нам стало известно о серьезных угрозах для работы фестиваля и общественной безопасности. Мы твердо стоим на своем вчерашнем заявлении, но это решение было принято для того, чтобы гарантировать безопасность всех гостей фестиваля, сотрудников и волонтеров. Это беспрецедентный шаг для TIFF», - говорится в заявлении.

Также TIFF в своем заявлении называет пропагандистский фильм Анастасии Трофимовой Russians at War «канадским документальным фильмом» и надеется показать его «когда это будет безопасно».

«Это было невероятно трудное решение. Отбирая фильмы, мы руководствуемся миссией TIFF, нашими ценностями и принципами составления программ. Мы считаем, что этот фильм заслужил место в программе фестиваля, и мы готовы показать его, когда это будет безопасно», - говорится в заключение заявления.

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