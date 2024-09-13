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TIFF скасовує показ пропагандистського фільму "Russians at War"

TIFF скасовує показ пропагандистського фільму "Russians at War"

Київ • УНН

 • 112542 перегляди

Міжнародний кінофестиваль у Торонто припинив показ фільму "Russians at War" через загрози безпеці. TIFF назвав це рішення "безпрецедентним", але сподівається показати фільм пізніше, коли це буде безпечно.

Міжнародний кінофестиваль у Торонто TIFF скасовує показ пропагандистського фільму Russians at War (Росіяни на війні), повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів, передає УНН.

Деталі

"TIFF скасовує показ пропагандистського фільму Russia at War. Шкода, що у своїй аргументації у фестивалю не вистачило сміливості прямо визнати свою глибоку помилку", - написала вона у Facebook.

Генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко прокоментував рішення кінофестивалю про припинення показу фільму Анастасії Трофімової Russians at War як "єдино правильне".

"Цей проєкт уже завдав значної шкоди репутації фестивалю і дав Росії шанс ще більше підірвати демократію. Ми продовжимо боротися з російською пропагандою в кожному куточку світу, використовуючи всі мирні та законні засоби", - написав Ніколенко у Facebook.

Заява TIFF, опублікована на сайті кінофестивалю в четвер, повідомляє про "негайне припинення показу" через "серйозні загрози для роботи фестивалю" і називає цей крок "безпрецедентним" для TIFF.

"TIFF змушений негайно призупинити показ фільму Russians at War в п'ятницю, суботу та неділю, оскільки нам стало відомо про серйозні загрози для роботи фестивалю та громадської безпеки. Ми твердо стоїмо на своїй вчорашній заяві, але це рішення було ухвалено для того, щоб гарантувати безпеку всіх гостей фестивалю, співробітників і волонтерів. Це безпрецедентний крок для TIFF", - йдеться в заяві.

Також TIFF у своїй заяві називає пропагандистський фільм Анастасії Трофімової Russians at War "канадським документальним фільмом" і сподівається показати його "коли це буде безпечно".

"Це було неймовірно важке рішення. Відбираючи фільми, ми керуємося місією TIFF, нашими цінностями і принципами складання програм. Ми вважаємо, що цей фільм заслужив місце в програмі фестивалю, і ми готові показати його, коли це буде безпечно", - йдеться на закінчення заяви.

Кінофестиваль у Канаді відмовився скасувати показ російського пропагандистського фільму12.09.24, 06:43 • 108011 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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