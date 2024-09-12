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Кінофестиваль у Канаді відмовився скасувати показ російського пропагандистського фільму

Київ • УНН

 • 108012 перегляди

Міжнародний кінофестиваль у Торонто заявив, що покаже канадський фільм "Russians at War", незважаючи на занепокоєння. TIFF підкреслює, що фільм створено без участі РФ і захищає свободу художнього вираження.

Кінофестиваль у Канаді відмовився скасувати показ російського пропагандистського фільму

Міжнародний кінофестиваль у Торонто (TIFF) заявив, що поважає занепокоєння, висловлені щодо канадського документального фільму "Russians at War", але підтверджує, що його прем'єра відбудеться цього тижня, як і заплановано. про це йдеться у заяві організаторів кінофестивалю, передає УНН

Деталі

Фільм є офіційною копродукцією Канади та Франції, профінансованою декількома канадськими агенціями на федеральному та провінційному рівнях. TIFF наголошує, що фільм був створений без участі російських урядових структур і не повинен розглядатися як російська пропаганда. Попри занепокоєння, фестиваль, як і Венеційський кінофестиваль та інші міжнародні події, вважає, що цей канадський документальний фільм заслуговує на місце у програмі.

У заяві TIFF підкреслюється підтримка права митців та культурних працівників на вільне висловлення політичної думки і протидія цензурі. Організатори зазначають, що їхня роль як кураторів і презентерів кіно включає захист художнього вираження та створення безпечного простору для обговорення та критики мистецтва.

TIFF також висловив солідарність з українським народом, який страждає через незаконне вторгнення Росії. Фестиваль керується демократичними цінностями свободи совісті, думки, висловлювання та мирних зібрань, захищених Канадською хартією прав і свобод.

Україна закликала скасувати показ пропагандистського російського фільму на кінофестивалі у Торонто06.09.24, 21:24 • 53756 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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