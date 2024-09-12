Кинофестиваль в Канаде отказался отменить показ российского пропагандистского фильма

Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF) заявил, что уважает беспокойство, высказанное относительно канадского документального фильма «Russians at War», но подтверждает, что его премьера состоится на этой неделе, как и запланировано. об этом говорится в заявлении организаторов кинофестиваля, передает УНН.

Детали

Фильм является официальной копродукцией Канады и Франции, профинансированной несколькими канадскими агентствами на федеральном и провинциальном уровнях. TIFF отмечает, что фильм был создан без участия российских правительственных структур и не должен рассматриваться как российская пропаганда. Несмотря на беспокойство, фестиваль, как и Венецианский кинофестиваль и другие международные события, считает, что этот канадский документальный фильм заслуживает места в программе.

В заявлении TIFF подчеркивается поддержка права художников и культурных работников на свободное выражение политической мысли и противодействие цензуре. Организаторы отмечают, что их роль как кураторов и презентеров кино включает защиту художественного выражения и создание безопасного пространства для обсуждения и критики искусства.

TIFF также выразил солидарность с украинским народом, который страдает из-за незаконного вторжения России. Фестиваль руководствуется демократическими ценностями свободы совести, мысли, высказывания и мирных собраний, защищенных Канадской хартией прав и свобод.

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