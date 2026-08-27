Российская атака дроном на ТЦ в Харькове унесла жизнь человека — ОВА
Киев • УНН
Российский беспилотник атаковал торговый центр в Основянском районе Харькова. Погиб 40-летний мужчина, ещё два человека пострадали.
В Харькове в результате вражеского удара по ТЦ известно об одном погибшем и двух пострадавших, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях, пишет УНН.
По уточнённой информации, враг атаковал беспилотником торговый центр в Основянском районе Харькова. Сейчас известно об одном погибшем 40-летнем мужчине. Ещё два человека пострадали. На месте работают все наши экстренные службы
Ранее мэр города сообщал о 3 пострадавших.
Вражеский удар по ТЦ в Харькове: известно о 3 пострадавших27.08.26, 12:37 • 566 просмотров