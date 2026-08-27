Вражеский удар по ТЦ в Харькове: известно о 3 пострадавших

$44.570.1052.010.08
ukenru
09:50 • 2574 просмотра
В Киеве во время полномасштабной войны родилось более 86 тысяч детей PhotoVideo
09:14 • 13557 просмотра
В ЕС хотят возобновить план использования замороженных активов рф для Украины - FT
08:54 • 14954 просмотра
россия атаковала предприятие в Запорожье, вспыхнул пожар
08:29 • 20258 просмотра
В Непале после наводнений пропали без вести 55 украинцев — МИД
06:19 • 26328 просмотра
Семь баллистических ракет и "Оникс", а также 225 из 258 дронов обезвредили за ночь
05:33 • 24481 просмотра
Одесская область более 7 часов находилась под атакой рф: повреждены высотка и инфраструктураPhoto
04:30 • 30111 просмотра
Италия передаст Украине четыре батареи SAMP/T NG, ракеты-перехватчики и радары
04:24 • 27413 просмотра
Глава ЦРУ Рэтклифф в Москве предупредил Россию не атаковать страны НАТО — CBS News
27 августа, 01:35 • 18723 просмотра
рф располагает до 17 переоборудованными пусковыми установками С-400 для ударов ракетами РМ-48У по УкраинеPhoto
27 августа, 00:51 • 23390 просмотра
Россияне атаковали Киев и ряд городов Украины, применили баллистику, а в столице работала ПВО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
3м/с
47%
753мм
Популярные новости
Руперт Гринт вернётся к роли Рона Уизли в «Гарри Поттере», но уже не на экранахPhoto27 августа, 00:07 • 42637 просмотра
Что празднуют 27 августа в Украине и мире04:00 • 11625 просмотра
Цена на пшеницу достигла трехлетнего максимума, поскольку в мире опасаются усиления войны рф против Украины04:44 • 13198 просмотра
Атака рф на Киев повредила гимназию и медучреждениеPhoto05:17 • 23461 просмотра
Как правильно запекать в фольге, чтобы мясо, овощи и рыба оставались сочными06:59 • 30071 просмотра
публикации
Как правильно запекать в фольге, чтобы мясо, овощи и рыба оставались сочными06:59 • 30796 просмотра
Новые правила отсрочки от мобилизации: в Раде хотят предоставить её родителям-одиночкам26 августа, 16:14 • 55944 просмотра
"Оружие, для использования которого нужно просить разрешение, — это макет": Fire Point объяснила отказ от kill switchPhoto26 августа, 13:15 • 54716 просмотра
В Киеве стартует 17-й Одесский кинофестиваль: что покажут в этом годуPhoto26 августа, 11:45 • 58260 просмотра
БЭБ открывает дела до установления налоговой задолженности: бизнес предупреждает о рисках уголовного давления
Эксклюзив
26 августа, 07:30 • 72898 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Сергей Лысак
Джон Ратклифф
Актуальные места
Украина
Киевская область
Соединённые Штаты
Иран
Полтавская область
Реклама
УНН Lite
Руперт Гринт вернётся к роли Рона Уизли в «Гарри Поттере», но уже не на экранахPhoto27 августа, 00:07 • 43396 просмотра
Райан Рейнольдс показал редкие фотографии детей в день рождения Блейк ЛайвлиPhoto26 августа, 22:05 • 31042 просмотра
Стало известно, от чего умерла звезда кантри Долли Партон26 августа, 04:39 • 54957 просмотра
Мадонна показала редкие фото своих дочерей-близнецов: какими они были в детствеPhoto26 августа, 01:06 • 53129 просмотра
"Вы не до конца понимаете": близкие Панеттьери призвали не спекулировать слухами о причине ее смерти25 августа, 23:05 • 54914 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Financial Times
ATACMS
Шахед-136
Нефть марки Brent

Вражеский удар по ТЦ в Харькове: известно о 3 пострадавших

Киев • УНН

 • 594 просмотра

В Харькове в результате атаки РФ зафиксировано попадание в торговый центр. Пострадали три человека, один из них находится в крайне тяжёлом состоянии.

Вражеский удар по ТЦ в Харькове: известно о 3 пострадавших

В Харькове в результате атаки РФ, в ходе которой произошло попадание в торговый центр, известно о 3 пострадавших, сообщил в четверг мэр города Игорь Терехов в соцсетях, пишет УНН.

Поступает информация о пострадавших в результате удара по торговому центру. В настоящее время известно о трех пострадавших, один из них находится в крайне тяжелом состоянии

- написал Терехов.

В Харькове попадание в торговый центр в результате удара рф - мэр27.08.26, 12:21 • 5238 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Взрывы
Война в Украине
Игорь Терехов
Харьков