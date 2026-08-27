Вражеский удар по ТЦ в Харькове: известно о 3 пострадавших

В Харькове в результате атаки РФ, в ходе которой произошло попадание в торговый центр, известно о 3 пострадавших, сообщил в четверг мэр города Игорь Терехов в соцсетях, пишет УНН.

Поступает информация о пострадавших в результате удара по торговому центру. В настоящее время известно о трех пострадавших, один из них находится в крайне тяжелом состоянии - написал Терехов.

В Харькове попадание в торговый центр в результате удара рф - мэр