Вражеский удар по ТЦ в Харькове: известно о 3 пострадавших
Киев • УНН
В Харькове в результате атаки РФ зафиксировано попадание в торговый центр. Пострадали три человека, один из них находится в крайне тяжёлом состоянии.
В Харькове в результате атаки РФ, в ходе которой произошло попадание в торговый центр, известно о 3 пострадавших, сообщил в четверг мэр города Игорь Терехов в соцсетях, пишет УНН.
Поступает информация о пострадавших в результате удара по торговому центру. В настоящее время известно о трех пострадавших, один из них находится в крайне тяжелом состоянии
В Харькове попадание в торговый центр в результате удара рф - мэр27.08.26, 12:21 • 5238 просмотров