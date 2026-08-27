В Харькове попадание в торговый центр в результате удара рф - мэр
Киев • УНН
В Основянском районе Харькова зафиксировали попадание в торговый центр.
В Харькове зафиксировано попадание в ТЦ в результате удара рф, сообщил мэр города Игорь Терехов в соцсетях в четверг, пишет УНН.
Враг нанес удар боевым дроном по Основянскому району. Попадание в торговый центр в Основянском районе
"Попадание вражеского БПЛА зафиксировали в Основянском районе Харькова", подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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По данным главы ОВА, в течение минувших суток вражеским ударам подверглись Харьков и 19 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 7 человек.
В прокуратуре области сообщали, что в Харькове в результате атаки вражеского БПЛА поврежден многоквартирный дом, пострадал мужчина.