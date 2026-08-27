В Харькове попадание в торговый центр в результате удара рф - мэр

В ЕС хотят возобновить план использования замороженных активов рф для Украины - FT

В ЕС хотят возобновить план использования замороженных активов рф для Украины - FT

В ЕС хотят возобновить план использования замороженных активов рф для Украины - FT

В ЕС хотят возобновить план использования замороженных активов рф для Украины - FT

В Непале после наводнений пропали без вести 55 украинцев — МИД

В Непале после наводнений пропали без вести 55 украинцев — МИД

В Непале после наводнений пропали без вести 55 украинцев — МИД

В Непале после наводнений пропали без вести 55 украинцев — МИД