У Харкові влучання у торговельний центр внаслідок удару рф - мер
Київ • УНН
У Основ’янському районі Харкова зафіксували влучання у торговельний центр.
У Харкові зафіксовано влучання у ТЦ внаслідок удару рф, повідомив мер міста Ігор Терехов у соцмережах у четвер, пише УНН.
Ворог ударив бойовим дроном по Основ’янському району. Влучання в торгівельний центр в Основʼянському районі
"Влучання ворожого БпЛА зафіксували в Основ'янському районі Харкова", підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Доповнення
За даними голови ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 19 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей.
В прокуратурі області повідомляли, що у Харкові внаслідок атаки ворожого БпЛА пошкоджено багатоквартирний будинок, постраждав чоловік.