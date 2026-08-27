У Харкові влучання у торговельний центр внаслідок удару рф - мер

$44.570.1052.010.08
ukenru
10:48 • 4976 перегляди
росіяни 4 КАБами повторно атакували Херсонську ТЕЦ, обладнання знищено - Нафтогаз
10:37 • 4828 перегляди
Жертвами повені в Непалі стали вже понад 330 людей, зниклих понад 900
09:50 • 18523 перегляди
У Києві під час повномасштабної війни народилося понад 86 тисяч дітей PhotoVideo
09:43 • 15024 перегляди
рф планує додаткову мобілізацію на 600 тисяч людей у 2026-2027 роках - розвідка
09:14 • 22860 перегляди
У ЄС хочуть відновити план використання заморожених активів рф для України - FT
08:54 • 22306 перегляди
росія атакувала підприємство в Запоріжжі, спалахнула пожежа
08:29 • 27085 перегляди
У Непалі після повеней зникли безвісти 55 українців - МЗС
06:19 • 29356 перегляди
Сім балістичних ракет і "Онікс" та 225 з 258 дронів знешкодили за ніч
05:33 • 26222 перегляди
Одещина понад 7 годин була під атакою рф: пошкоджено висотку та інфраструктуруPhoto
27 серпня, 04:30 • 30902 перегляди
Італія передасть Україні чотири батареї SAMP/T NG, ракети-перехоплювачі та радари
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+22°
3.8м/с
43%
752мм
Популярнi новини
Що святкують 27 серпня в Україні та світі27 серпня, 04:00 • 19775 перегляди
Ціна на пшеницю досягла трирічного максимуму, оскільки у світі побоюються посилення війни рф проти України27 серпня, 04:44 • 21551 перегляди
Атака рф на Київ пошкодила гімназію та медзакладPhoto05:17 • 32052 перегляди
Як правильно запікати у фользі, щоб м’ясо овочі та риба залишалися соковитими06:59 • 44912 перегляди
У Харкові влучання у торговельний центр внаслідок удару рф - мер09:21 • 16195 перегляди
Публікації
Як правильно запікати у фользі, щоб м’ясо овочі та риба залишалися соковитими06:59 • 46118 перегляди
Нові правила відстрочки від мобілізації: у Раді хочуть надати її батькам-одинакам26 серпня, 16:14 • 66181 перегляди
"Зброя, для використання якої треба просити дозвіл, - це макет": Fire Point пояснила відмову від kill switchPhoto26 серпня, 13:15 • 64625 перегляди
У Києві стартує 17-й Одеський кінофестиваль: що покажуть цього рокуPhoto26 серпня, 11:45 • 67627 перегляди
БЕБ відкриває справи до встановлення податкового боргу: бізнес попереджає про ризики кримінального тиску
Ексклюзив
26 серпня, 07:30 • 82293 перегляди
Актуальнi люди
Олег Синєгубов
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Київська область
Харків
Полтавська область
Одеса
Реклама
УНН Lite
Руперт Грінт повернеться до ролі Рона Візлі у "Гаррі Поттері", але вже не на екранахPhoto27 серпня, 00:07 • 52351 перегляди
Раян Рейнольдс показав рідкісні фото дітей на день народження Блейк ЛайвліPhoto26 серпня, 22:05 • 37342 перегляди
Стало відомо, від чого померла зірка кантрі Доллі Партон26 серпня, 04:39 • 60923 перегляди
Мадонна показала рідкісні фото своїх доньок-близнючок: якими вони були в дитинствіPhoto26 серпня, 01:06 • 58979 перегляди
"Ви не до кінця розумієте": близькі Панеттьєрі закликали не спекулювати чутками про причину її смерті25 серпня, 23:05 • 60607 перегляди
Актуальне
Financial Times
ATACMS
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Brent

У Харкові влучання у торговельний центр внаслідок удару рф - мер

Київ • УНН

 • 16948 перегляди

У Основ’янському районі Харкова зафіксували влучання у торговельний центр.

У Харкові влучання у торговельний центр внаслідок удару рф - мер

У Харкові зафіксовано влучання у ТЦ внаслідок удару рф, повідомив мер міста Ігор Терехов у соцмережах у четвер, пише УНН.

Ворог ударив бойовим дроном по Основ’янському району. Влучання в торгівельний центр в Основʼянському районі

- написав Терехов.

"Влучання ворожого БпЛА зафіксували в Основ'янському районі Харкова", підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Доповнення

За даними голови ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 19 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей.

В прокуратурі області повідомляли, що у Харкові внаслідок атаки ворожого БпЛА пошкоджено багатоквартирний будинок, постраждав чоловік.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Вибухи
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Харків