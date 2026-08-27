У Харкові влучання у торговельний центр внаслідок удару рф - мер

У Харкові зафіксовано влучання у ТЦ внаслідок удару рф, повідомив мер міста Ігор Терехов у соцмережах у четвер, пише УНН.

Ворог ударив бойовим дроном по Основ’янському району. Влучання в торгівельний центр в Основʼянському районі