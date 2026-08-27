Ворожий удар по ТЦ у Харкові: відомо про 3 постраждалих

У Харкові внаслідок атаки рф, де сталося влучання у ТЦ, відомо про 3 постраждалих, повідомив у четвер мер міста Ігор Терехов у соцмережах, пише УНН.

Надходить інформація про постраждалих внаслідок удару по торговельному центру. Наразі відомо про трьох постраждалих, один з них у вкрай важкому стані