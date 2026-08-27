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Ворожий удар по ТЦ у Харкові: відомо про 3 постраждалих

Київ • УНН

 • 238 перегляди

У Харкові внаслідок атаки рф зафіксовано влучання у торговельний центр. Постраждали троє людей, один із них у вкрай тяжкому стані.

Ворожий удар по ТЦ у Харкові: відомо про 3 постраждалих

У Харкові внаслідок атаки рф, де сталося влучання у ТЦ, відомо про 3 постраждалих, повідомив у четвер мер міста Ігор Терехов у соцмережах, пише УНН.

Надходить інформація про постраждалих внаслідок удару по торговельному центру. Наразі відомо про трьох постраждалих, один з них у вкрай важкому стані

- написав Терехов.

У Харкові влучання у торговельний центр внаслідок удару рф - мер27.08.26, 12:21 • 2790 переглядiв

Юлія Шрамко

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