Ворожий удар по ТЦ у Харкові: відомо про 3 постраждалих
Київ • УНН
У Харкові внаслідок атаки рф зафіксовано влучання у торговельний центр. Постраждали троє людей, один із них у вкрай тяжкому стані.
У Харкові внаслідок атаки рф, де сталося влучання у ТЦ, відомо про 3 постраждалих, повідомив у четвер мер міста Ігор Терехов у соцмережах, пише УНН.
Надходить інформація про постраждалих внаслідок удару по торговельному центру. Наразі відомо про трьох постраждалих, один з них у вкрай важкому стані
У Харкові влучання у торговельний центр внаслідок удару рф - мер27.08.26, 12:21 • 2790 переглядiв