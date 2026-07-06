Энергосистема Кубы потерпела масштабный крах, без света остались около 10 млн человек

На Кубе произошел масштабный сбой в энергосистеме, в результате которого без электроснабжения осталось все островное государство и около 10 миллионов человек. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Национальная электроэнергетическая компания Кубы сообщила, что причины аварии пока неизвестны, а специалисты проводят расследование. По данным Reuters, на момент аварии без электроэнергии оставались почти две трети страны.

По информации СМИ, это уже третий масштабный крах кубинской энергосистемы с начала года. В то же время краткосрочные региональные отключения электроэнергии в стране являются довольно распространенным явлением.

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Энергетическая система Кубы находится в критическом состоянии из-за дефицита топлива. После введения США нефтяного эмбарго в январе страна обеспечивает лишь около 40% собственных потребностей в топливе. Кроме того, 730 тысяч баррелей нефти, доставленных российским танкером в конце марта, были полностью использованы уже к концу апреля.

Кубинские власти также регулярно применяют плановые отключения электроэнергии, которые в отдельных регионах могут длиться более 24 часов.

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