Аналитики прогнозируют возможный рост стоимости нефти до 215 долларов за баррель

$43.730.0850.540.36
ukenru
06:12 • 10171 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 29648 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
8 марта, 14:42 • 53368 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 83549 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 49554 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 43779 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15 • 32873 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 40656 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 81899 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 45278 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2м/с
39%
762мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Пьяный житель Франковска устроил стрельбу из стартового пистолета возле магазина9 марта, 00:14 • 9044 просмотра
Цена на нефть превысила 100 долларов впервые со времен вторжения РФ в Украину9 марта, 00:53 • 29498 просмотра
В Иране подтвердили военную помощь России в войне против США и Израиля9 марта, 02:04 • 11875 просмотра
Украина отправляет военных на Ближний Восток для уничтожения "шахедов": в ISW дали оценку инициативе9 марта, 03:17 • 23119 просмотра
Украина готовит судебные иски против Венгрии из-за похищенных миллионов ОщадбанкаPhoto05:15 • 15889 просмотра
публикации
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины08:38 • 5144 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 83550 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 91441 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 95856 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 125584 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Музыкант
Биньямин Нетаньяху
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Израиль
Китай
Реклама
УНН Lite
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video07:33 • 5774 просмотра
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали06:56 • 7794 просмотра
Фильмы о силе женщин: 5 культовых лент, которые стоит посмотреть до 8 мартаVideo8 марта, 13:08 • 28617 просмотра
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 35631 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 37492 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Ракетный комплекс "Панцирь"

Аналитики прогнозируют возможный рост стоимости нефти до 215 долларов за баррель

Киев • УНН

 • 1088 просмотра

Цена нефти достигла 100 долларов из-за блокировки путей на Ближнем Востоке. Эксперты ожидают подорожания барреля до 215 долларов в случае дефицита сырья.

Аналитики прогнозируют возможный рост стоимости нефти до 215 долларов за баррель
AP

Мировые энергетические рынки зафиксировали рекордный недельный рост цен на нефть, который в воскресенье вечером достиг отметки в 100 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate продемонстрировали стремительный скачок на 20%, что стало самым масштабным показателем со времен энергетического кризиса 2022 года, спровоцированного войной в Европе. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Эксперты издания WSJ отмечают, что номинальный рекорд в 145,29 доллара, установленный в июле 2008 года, сейчас выглядит вполне достижимым. В течение последних пяти торговых сессий цена барреля выросла более чем на 40 долларов, что свидетельствует о чрезвычайной волатильности рынка.

Если ключевые логистические пути на Ближнем Востоке будут оставаться заблокированными, цена может обновить исторический максимум с учетом инфляции, достигнув 215 долларов.

Влияние ближневосточного фактора на энергорынки

Основным катализатором роста цен остается ситуация вокруг Ормузского пролива, который является критически важным для транзита ближневосточной нефти. Аналитики отмечают, что любое длительное препятствие на этом маршруте приведет к дефициту сырья на глобальном уровне. Текущая динамика цен указывает на то, что рынок уже закладывает риски масштабного энергетического кризиса, подобного событиям 2008 года.

Новые атаки и нефть по $100 - что известно о войне на Ближнем Востоке на утро09.03.26, 08:41 • 3234 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира