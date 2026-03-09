Аналитики прогнозируют возможный рост стоимости нефти до 215 долларов за баррель

AP

Мировые энергетические рынки зафиксировали рекордный недельный рост цен на нефть, который в воскресенье вечером достиг отметки в 100 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate продемонстрировали стремительный скачок на 20%, что стало самым масштабным показателем со времен энергетического кризиса 2022 года, спровоцированного войной в Европе. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Эксперты издания WSJ отмечают, что номинальный рекорд в 145,29 доллара, установленный в июле 2008 года, сейчас выглядит вполне достижимым. В течение последних пяти торговых сессий цена барреля выросла более чем на 40 долларов, что свидетельствует о чрезвычайной волатильности рынка.

Если ключевые логистические пути на Ближнем Востоке будут оставаться заблокированными, цена может обновить исторический максимум с учетом инфляции, достигнув 215 долларов.

Влияние ближневосточного фактора на энергорынки

Основным катализатором роста цен остается ситуация вокруг Ормузского пролива, который является критически важным для транзита ближневосточной нефти. Аналитики отмечают, что любое длительное препятствие на этом маршруте приведет к дефициту сырья на глобальном уровне. Текущая динамика цен указывает на то, что рынок уже закладывает риски масштабного энергетического кризиса, подобного событиям 2008 года.

Новые атаки и нефть по $100 - что известно о войне на Ближнем Востоке на утро