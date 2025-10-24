США нанесли удар по судну наркокартеля в Карибском море по приказу Трампа – Минобороны

Министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что ночью, по указанию президента Дональда Трампа, американские силы нанесли смертоносный кинетический удар по судну, которое использовала террористическая организация "Трен де Арагуа" (Tren de Aragua). Об этом Хегсет сообщил на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

Операция состоялась в международных водах Карибского моря. По данным Пентагона, на борту находились шесть участников наркокартеля, все они погибли. Американские военные не понесли потерь.

Если вы наркотеррорист, который занимается контрабандой наркотиков в нашем полушарии, мы будем относиться к вам так же, как к Аль-Каиде. Днем или ночью мы будем картографировать ваши сети, отслеживать ваших людей, выслеживать вас и убивать вас

– заявил Хегсет.

