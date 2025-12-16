Пентагон повідомив про атаку на човни наркоконтрабандистів у Тихому океані: загинуло 8 людей

У понеділок, 15 грудня, Пентагон США повідомив про атаку трьох човнів в Тихому океані, екіпаж яких підозрюється в контрабанді наркотиків. В результаті загинуло 8 чоловік, повідомляє УНН з посиланням на Associated Press News.

Деталі

Американські військові заявили, що ці удари були спрямовані проти "визначених терористичних організацій". Президент Дональд Трамп виправдав ці атаки і назвав їх необхідними для припинення надходження наркотиків до США.

Він також заявив, що Штати ведуть "збройний конфлікт" з наркокартелями.

Також очікується, що міністр оборони Піт Гегсет, держсекретар Марко Рубіо та інші високопосадовці з питань національної безпеки проведуть закриті брифінги для законодавців у Палаті представників і Сенаті.

Нагадаємо

У листопаді поточного року шість людей загинули після ударів американських військ по двох суднах, нібито пов’язаних із наркокартелями у східній частині Тихого океану.