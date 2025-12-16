Пентагон повідомив про атаку на човни наркоконтрабандистів у Тихому океані: загинуло 8 людей

$42.250.05
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
08:00 • 1902 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
03:55 • 10726 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
02:54 • 19729 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00 • 16708 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 16505 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
16 грудня, 00:23 • 15422 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
16 грудня, 00:04 • 11811 перегляди
Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії
15 грудня, 21:58 • 10647 перегляди
Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня
15 грудня, 19:26 • 14296 перегляди
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
Затримано підозрюваного в теракті на ярмарку в Магдебурзі15 грудня, 22:44 • 9888 перегляди
російські війська просунулися у Гуляйполі - DeepState16 грудня, 00:35 • 16337 перегляди
Китай забирає в Японії останніх панд: країна вперше за 50 років залишиться без цих великих тварин03:17 • 8414 перегляди
США готові до військової відповіді у разі повторної агресії рф проти України - Туск03:38 • 3858 перегляди
"Коаліція рішучих" розробила плани розміщення військ в Україні - Стармер04:19 • 12121 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 50935 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 47146 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 53893 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 100928 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 119041 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Дональд Туск
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Європа
Німеччина
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 32950 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 50219 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 50861 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 54865 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 89643 перегляди
Техніка
Шахед-136
The New York Times
Фільм
Fox News

Пентагон повідомив про атаку на човни наркоконтрабандистів у Тихому океані: загинуло 8 людей

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Пентагон США повідомив про атаку трьох човнів у Тихому океані, екіпаж яких підозрюється в контрабанді наркотиків. Внаслідок цього загинуло 8 чоловік, а президент Дональд Трамп виправдав ці атаки як необхідну ескалацію для припинення надходження наркотиків до США.

Пентагон повідомив про атаку на човни наркоконтрабандистів у Тихому океані: загинуло 8 людей

У понеділок, 15 грудня, Пентагон США повідомив про атаку трьох човнів в Тихому океані, екіпаж яких підозрюється в контрабанді наркотиків. В результаті загинуло 8 чоловік, повідомляє УНН з посиланням на Associated Press News.

Деталі

Американські військові заявили, що ці удари були спрямовані проти "визначених терористичних організацій". Президент Дональд Трамп виправдав ці атаки і назвав їх необхідними для припинення надходження наркотиків до США.

Він також заявив, що Штати ведуть "збройний конфлікт" з наркокартелями.

Також очікується, що міністр оборони Піт Гегсет, держсекретар Марко Рубіо та інші високопосадовці з питань національної безпеки проведуть закриті брифінги для законодавців у Палаті представників і Сенаті.

Нагадаємо

У листопаді поточного року шість людей загинули після ударів американських військ по двох суднах, нібито пов’язаних із наркокартелями у східній частині Тихого океану.

Євген Устименко

