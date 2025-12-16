$42.250.05
49.650.19
ukenru
08:08 • 2338 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
08:00 • 3428 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
03:55 • 11363 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
16 декабря, 02:54 • 20408 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
16 декабря, 02:00 • 17279 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
16 декабря, 01:30 • 16768 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
16 декабря, 00:23 • 15657 просмотра
Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается
16 декабря, 00:04 • 11912 просмотра
Зеленский: Украина и США поддерживают идею перемирия на Рождество, все зависит от России
15 декабря, 21:58 • 10724 просмотра
Следующие переговоры Украины и США могут состояться в Майами на этой неделе
15 декабря, 19:26 • 14343 просмотра
Берлинские переговоры: лидеры поддерживают «многонациональные силы» в Украине и решительно выступают за ее вступление в ЕС
Пентагон сообщил об атаке на лодки наркоконтрабандистов в Тихом океане: погибло 8 человек

Киев • УНН

 • 484 просмотра

Пентагон США сообщил об атаке трех лодок в Тихом океане, экипаж которых подозревается в контрабанде наркотиков. В результате погибло 8 человек, а президент Дональд Трамп оправдал эти атаки как необходимую эскалацию для прекращения поступления наркотиков в США.

Пентагон сообщил об атаке на лодки наркоконтрабандистов в Тихом океане: погибло 8 человек

В понедельник, 15 декабря, Пентагон США сообщил об атаке трех лодок в Тихом океане, экипаж которых подозревается в контрабанде наркотиков. В результате погибло 8 человек, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press News.

Детали

Американские военные заявили, что эти удары были направлены против "определенных террористических организаций". Президент Дональд Трамп оправдал эти атаки и назвал их необходимыми для прекращения поступления наркотиков в США.

Он также заявил, что Штаты ведут "вооруженный конфликт" с наркокартелями.

Также ожидается, что министр обороны Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники по вопросам национальной безопасности проведут закрытые брифинги для законодателей в Палате представителей и Сенате.

Напомним

В ноябре текущего года шесть человек погибли после ударов американских войск по двум судам, якобы связанным с наркокартелями в восточной части Тихого океана.

Евгений Устименко

Новости Мира
Столкновения
Пит Хегсетх
Марко Рубио
Ассошиэйтед Пресс
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Сенат Соединенных Штатов Америки
Пентагон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты