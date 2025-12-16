Пентагон сообщил об атаке на лодки наркоконтрабандистов в Тихом океане: погибло 8 человек
Киев • УНН
Пентагон США сообщил об атаке трех лодок в Тихом океане, экипаж которых подозревается в контрабанде наркотиков. В результате погибло 8 человек, а президент Дональд Трамп оправдал эти атаки как необходимую эскалацию для прекращения поступления наркотиков в США.
Детали
Американские военные заявили, что эти удары были направлены против "определенных террористических организаций". Президент Дональд Трамп оправдал эти атаки и назвал их необходимыми для прекращения поступления наркотиков в США.
Он также заявил, что Штаты ведут "вооруженный конфликт" с наркокартелями.
Также ожидается, что министр обороны Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники по вопросам национальной безопасности проведут закрытые брифинги для законодателей в Палате представителей и Сенате.
Напомним
В ноябре текущего года шесть человек погибли после ударов американских войск по двум судам, якобы связанным с наркокартелями в восточной части Тихого океана.