Пентагон сообщил об атаке на лодки наркоконтрабандистов в Тихом океане: погибло 8 человек

В понедельник, 15 декабря, Пентагон США сообщил об атаке трех лодок в Тихом океане, экипаж которых подозревается в контрабанде наркотиков. В результате погибло 8 человек, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press News.

Детали

Американские военные заявили, что эти удары были направлены против "определенных террористических организаций". Президент Дональд Трамп оправдал эти атаки и назвал их необходимыми для прекращения поступления наркотиков в США.

Он также заявил, что Штаты ведут "вооруженный конфликт" с наркокартелями.

Также ожидается, что министр обороны Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники по вопросам национальной безопасности проведут закрытые брифинги для законодателей в Палате представителей и Сенате.

Напомним

В ноябре текущего года шесть человек погибли после ударов американских войск по двум судам, якобы связанным с наркокартелями в восточной части Тихого океана.