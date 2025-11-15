$42.060.03
14 ноября, 18:09
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
14 ноября, 16:09
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
14 ноября, 15:39
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
14 ноября, 13:14
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
14 ноября, 09:52
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
14 ноября, 07:50
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
Ученые обнаружили способ укротить тревожность, воздействуя на нейроны мозга

Киев • УНН

 • 384 просмотра

Исследователи из Испании смогли восстановить баланс нейронов в миндалевидном теле мозга мышей, устранив тревожность, депрессию и социальные проблемы. Это достигнуто благодаря редактированию гена GRIK4, который играет ключевую роль в передаче сигналов в мозге.

Ученые обнаружили способ укротить тревожность, воздействуя на нейроны мозга

Тревожное расстройство является наиболее распространенным нарушением психического здоровья в мире — от него страдают около 360 миллионов человек. Теперь ученые, кажется, нашли способ обуздать тревожность. Об этом сообщает издание Science Alert, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что исследователи из Испанского национального исследовательского совета и Университета Мигеля Эрнандеса в Эльче (CSIC-UMH) смогли "восстановить баланс" всего нескольких нейронов в миндалевидном теле мозга — области, отвечающей за принятие решений, воспоминания и эмоции.

Это позволило устранить тревожность, депрессию и социальные проблемы у мышей, вернув им нормальное поведение.

Как пишет издание, баланс восстановили с помощью гена GRIK4, который играет ключевую роль в передаче сигналов в мозге. При повышенной экспрессии GRIK4 вырабатывается белок GluK4, который стимулирует тревожное поведение. Мыши с избытком GluK4 избегали открытых пространств, имели проблемы в общении, проявляли признаки депрессии и испытывали трудности с распознаванием объектов.

С помощью редактирования генов ученые удалили избыточные копии GRIK4, что позволило устранить тревожность, депрессивные симптомы и социальные нарушения у мышей.

Этого простого изменения оказалось достаточно, чтобы обратить вспять поведение, связанное с тревожностью и дефицитом социального взаимодействия, что поражает

- заявил нейробиолог Альваро Гарсия.

Также ученые определили определенный тип нейронов в миндалевидном теле, который отвечает за тревожность. Возвращение этих нейронов в нормальное состояние восстановило типичное поведение животных.

Однако проблемы с распознаванием объектов остались, что свидетельствует о том, что снижение экспрессии GRIK4 не повлияло на другие части мозга, поврежденные тревожным расстройством.

Напомним

Исследователи выяснили механизм влияния длительного стресса на память и тревожность. Эксперименты на мышах показали, как стресс нарушает способность различать нейтральные и негативные события.

Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему19.09.25, 08:26 • 79401 просмотр

Вита Зеленецкая

ЗдоровьеНовости Мира
Животные
Одиночество