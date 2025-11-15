Ученые обнаружили способ укротить тревожность, воздействуя на нейроны мозга
Исследователи из Испании смогли восстановить баланс нейронов в миндалевидном теле мозга мышей, устранив тревожность, депрессию и социальные проблемы. Это достигнуто благодаря редактированию гена GRIK4, который играет ключевую роль в передаче сигналов в мозге.
Тревожное расстройство является наиболее распространенным нарушением психического здоровья в мире — от него страдают около 360 миллионов человек. Теперь ученые, кажется, нашли способ обуздать тревожность. Об этом сообщает издание Science Alert, передает УНН.
Отмечается, что исследователи из Испанского национального исследовательского совета и Университета Мигеля Эрнандеса в Эльче (CSIC-UMH) смогли "восстановить баланс" всего нескольких нейронов в миндалевидном теле мозга — области, отвечающей за принятие решений, воспоминания и эмоции.
Это позволило устранить тревожность, депрессию и социальные проблемы у мышей, вернув им нормальное поведение.
Как пишет издание, баланс восстановили с помощью гена GRIK4, который играет ключевую роль в передаче сигналов в мозге. При повышенной экспрессии GRIK4 вырабатывается белок GluK4, который стимулирует тревожное поведение. Мыши с избытком GluK4 избегали открытых пространств, имели проблемы в общении, проявляли признаки депрессии и испытывали трудности с распознаванием объектов.
С помощью редактирования генов ученые удалили избыточные копии GRIK4, что позволило устранить тревожность, депрессивные симптомы и социальные нарушения у мышей.
Этого простого изменения оказалось достаточно, чтобы обратить вспять поведение, связанное с тревожностью и дефицитом социального взаимодействия, что поражает
Также ученые определили определенный тип нейронов в миндалевидном теле, который отвечает за тревожность. Возвращение этих нейронов в нормальное состояние восстановило типичное поведение животных.
Однако проблемы с распознаванием объектов остались, что свидетельствует о том, что снижение экспрессии GRIK4 не повлияло на другие части мозга, поврежденные тревожным расстройством.
