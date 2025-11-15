$42.060.00
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
07:45 • 15390 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 32681 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09 • 51328 перегляди
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 37955 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 33642 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 27873 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 18558 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 55031 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 49573 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Вчені виявили спосіб приборкати тривожність, впливаючи на нейрони мозку

Київ • УНН

 • 6916 перегляди

Дослідники з Іспанії змогли відновити баланс нейронів у мигдалеподібному тілі мозку мишей, усунувши тривожність, депресію та соціальні проблеми. Це досягнуто завдяки редагуванню гена GRIK4, який відіграє ключову роль у передачі сигналів у мозку.

Вчені виявили спосіб приборкати тривожність, впливаючи на нейрони мозку

Тривожний розлад є найпоширенішим порушенням психічного здоров’я у світі — від нього страждають близько 360 мільйонів людей. Тепер науковці, здається, знайшли спосіб приборкати тривожність. Про це інформує видання  повідомляє Science Alert, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що дослідники з Іспанської національної дослідницької ради та Університету Мігеля Ернандеса в Ельче (CSIC-UMH) змогли "відновити баланс" лише кількох нейронів у мигдалеподібному тілі мозку - ділянці, що відповідає за ухвалення рішень, спогади та емоції.

Це дозволило усунути тривожність, депресію та соціальні проблеми у мишей, повернувши їм нормальну поведінку.

Як пише видання, баланс відновили за допомогою гена GRIK4, який відіграє ключову роль у передачі сигналів у мозку. При підвищеній експресії GRIK4 виробляється білок GluK4, який стимулює тривожну поведінку. Миші з надлишком GluK4 уникали відкритих просторів, мали проблеми у спілкуванні, проявляли ознаки депресії та мали труднощі з розпізнаванням об’єктів.

За допомогою редагування генів учені видалили надлишкові копії GRIK4, що дозволило усунути тривожність, депресивні симптоми та соціальні порушення у мишей.

Цієї простої зміни виявилося достатньо, щоб повернути назад поведінку, пов'язану з тривожністю та дефіцитом соціальної взаємодії, що вражає

- заявив нейробіолог Альваро Гарсія.

Також науковці визначили певний тип нейронів у мигдалеподібному тілі, який відповідає за тривожність. Повернення цих нейронів у нормальний стан відновило типову поведінку тварин.

Проте проблеми з розпізнаванням об’єктів залишилися, що свідчить про те, що зниження експресії GRIK4 не вплинуло на інші частини мозку, пошкоджені тривожним розладом.

Нагадаємо

Дослідники з'ясували механізм впливу тривалого стресу на пам'ять та тривожність. Експерименти на мишах показали, як стрес порушує здатність розрізняти нейтральні та негативні події.

Віта Зеленецька

