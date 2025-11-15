Вчені виявили спосіб приборкати тривожність, впливаючи на нейрони мозку

Тривожний розлад є найпоширенішим порушенням психічного здоров’я у світі — від нього страждають близько 360 мільйонів людей. Тепер науковці, здається, знайшли спосіб приборкати тривожність. Про це інформує видання повідомляє Science Alert, передає УНН.

Зазначається, що дослідники з Іспанської національної дослідницької ради та Університету Мігеля Ернандеса в Ельче (CSIC-UMH) змогли "відновити баланс" лише кількох нейронів у мигдалеподібному тілі мозку - ділянці, що відповідає за ухвалення рішень, спогади та емоції.

Це дозволило усунути тривожність, депресію та соціальні проблеми у мишей, повернувши їм нормальну поведінку.

Як пише видання, баланс відновили за допомогою гена GRIK4, який відіграє ключову роль у передачі сигналів у мозку. При підвищеній експресії GRIK4 виробляється білок GluK4, який стимулює тривожну поведінку. Миші з надлишком GluK4 уникали відкритих просторів, мали проблеми у спілкуванні, проявляли ознаки депресії та мали труднощі з розпізнаванням об’єктів.

За допомогою редагування генів учені видалили надлишкові копії GRIK4, що дозволило усунути тривожність, депресивні симптоми та соціальні порушення у мишей.

Цієї простої зміни виявилося достатньо, щоб повернути назад поведінку, пов'язану з тривожністю та дефіцитом соціальної взаємодії, що вражає - заявив нейробіолог Альваро Гарсія.

Також науковці визначили певний тип нейронів у мигдалеподібному тілі, який відповідає за тривожність. Повернення цих нейронів у нормальний стан відновило типову поведінку тварин.

Проте проблеми з розпізнаванням об’єктів залишилися, що свідчить про те, що зниження експресії GRIK4 не вплинуло на інші частини мозку, пошкоджені тривожним розладом.

