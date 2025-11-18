У Києві бухгалтерка привласнила 1,5 млн гривень виплат освітян на свою картку
Київ • УНН
Бухгалтерка управління освіти Дарницької РДА в Києві підозрюється у шахрайстві. Вона незаконно привласнила 1,5 млн гривень, нараховуючи виплати працівникам шкіл на свою картку.
Бухгалтерці управління освіти Дарницької РДА в Києві оголосили про підозру в шахрайстві за нарахування 1,5 млн гривень виплат працівникам шкіл на свою картку. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.
Деталі
Встановлено, що з червня 2023 до вересня 2025 року підозрювана вносила неправдиві дані до електронних відомостей про нарахування зарплати працівникам шкіл району. Зокрема, гроші нараховувались начебто за роботу за сумісництвом, перебування на лікарняному, виконання програм навчання.
Водночас у документах бухгалтерка вказувала дані своєї картки, тож усі виплати отримувала вона сама. Таким чином жінка отримала понад 1,5 млн гривень, чим завдала збитків столичному бюджету на цю суму.
Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме як шахрайство.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
