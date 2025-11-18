Суддя та подружжя організували схему захоплення квартир померлих: викрито шахрайство на майже 3 млн грн
Київ • УНН
Одеська прокуратура повідомила про підозру колишньому судді та подружжю, які організували схему незаконного заволодіння квартирами померлих власників. Вони переоформили три квартири в Одесі на майже 3 млн грн за допомогою підроблених документів та судових рішень.
Одеська обласна прокуратура повідомила про підозру колишньому судді та подружжю, які, за даними слідства, організували схему незаконного заволодіння квартирами померлих власників через підроблені документи та судові рішення. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
За даними слідства, подружжя збирало інформацію про житло, власники якого померли, і виготовляло фіктивні договори купівлі-продажу, датовані минулими роками. Право власності нібито переходило на підставних осіб
Колишній суддя, тоді виконуючи обов’язки голови районного суду, знаючи про підробку, ухвалював рішення на користь цих осіб і легалізував фіктивні договори.
Таким чином було незаконно переоформлено три квартири у Приморському та Пересипському районах Одеси. Їхня оціночна вартість — майже 3 млн грн. За клопотанням прокурорів на нерухомість накладено арешт, що унеможливило її продаж.
Колишньому судді інкримінують пособництво у шахрайстві в особливо великих розмірах і службове підроблення (ч. 4 ст. 27, ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України).
Подружжя підозрюється в організації шахрайства та використанні підроблених документів (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 209 КК України).
