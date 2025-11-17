Хотів понад 1 млн гривень хабаря за оренду землі: на Чернігівщині посадовцю селищної ради оголосили підозру

Правоохоронці оголосили про підозру одному з заступників голови Козелецької селищної ради Чернігівської області. Він підозрюється у зловживанні впливом під час вирішення питання щодо оренди землі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, підприємець мав намір орендувати землю на території Козелецької селищної ради. Йдеться про землю, яку використовують в якості полігону для твердих побутових відходів – там він планував облаштувати станцію сортування відходів.

Підприємець звернувся до заступника голови селищної ради. Останній повідомив, що отримати цю землю "у звичайному порядку" майже неможливо, проте він нібито має вплив на депутатів селищної ради. За винагороду він пообіцяв вирішити це питання.

Підозрюваний посадовець заявив, що для оренди полігону потрібно спочатку зареєструвати фірму саме в Козельці, підготувати проєктну документацію та змінити цільове призначення земельної ділянки. Також він пообіцяв організувати громадські слухання, на яких місцеві жителі "підтримають" будівництво сортувальної станції. Потім він пообіцяв забезпечити голосування депутатів за передачу полігону в оренду.

За кожен з цих етапів посадовець вимагав окрему оплату. Загалом він хотів отримати 185 тис. грн, 15 тис. доларів США – також він хотів ще 5 тис. доларів США після проведення конкурсу, де мали визначити, кому передадуть полігон.

Посадовця затримали під час отримання 185 тис. грн і 15 тис. доларів, що мали "гарантувати" оренду полігону. Йому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України: санкція статті передбачає покарання від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без неї.

Нагадаємо

