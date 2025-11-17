Хотел более 1 млн гривен взятки за аренду земли: на Черниговщине должностному лицу поселкового совета объявили подозрение

$42.040.02
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
В Украину идут дожди, объявлено штормовое предупреждение в 10 областях: прогноз на 17 ноября
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноября
российские войска нанесли ракетные удары по центру Балаклеи: погиб человек, среди раненых 14-летняя девочка
С начала 2025 года потери россиян на войне в Украине превысили 367 000 человек - Генштаб
Ночной ракетный удар по Балаклее: уже трое погибших, число раненых растет
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру
«Иллюзия обмана 3» лидирует в мировом прокате, тогда как «Бегущий человек» провалился – Variety
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноября
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходные
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюанс
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 97532 просмотра
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Дональд Туск
Украина
Франция
Польша
Одесская область
Соединённые Штаты
«Иллюзия обмана 3» лидирует в мировом прокате, тогда как «Бегущий человек» провалился – Variety
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летие
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходные
Социальная сеть
Техника
Dassault Rafale
Фильм
Financial Times

Хотел более 1 млн гривен взятки за аренду земли: на Черниговщине должностному лицу поселкового совета объявили подозрение

Киев • УНН

 • 966 просмотра

Правоохранители объявили подозрение заместителю председателя Козелецкого поселкового совета Черниговской области за вымогательство взятки. Чиновник обещал предпринимателю решить вопрос об аренде земли для сортировочной станции за 185 тыс. грн и 20 тыс. долларов США.

Хотел более 1 млн гривен взятки за аренду земли: на Черниговщине должностному лицу поселкового совета объявили подозрение

Правоохранители объявили о подозрении одному из заместителей председателя Козелецкого поселкового совета Черниговской области. Он подозревается в злоупотреблении влиянием при решении вопроса об аренде земли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, предприниматель намеревался арендовать землю на территории Козелецкого поселкового совета. Речь идет о земле, используемой в качестве полигона для твердых бытовых отходов – там он планировал обустроить станцию сортировки отходов.

Предприниматель обратился к заместителю председателя поселкового совета. Последний сообщил, что получить эту землю "в обычном порядке" почти невозможно, однако он якобы имеет влияние на депутатов поселкового совета. За вознаграждение он пообещал решить этот вопрос.

Подозреваемый чиновник заявил, что для аренды полигона нужно сначала зарегистрировать фирму именно в Козельце, подготовить проектную документацию и изменить целевое назначение земельного участка. Также он пообещал организовать общественные слушания, на которых местные жители "поддержат" строительство сортировочной станции. Затем он пообещал обеспечить голосование депутатов за передачу полигона в аренду.

За каждый из этих этапов чиновник требовал отдельную оплату. В общей сложности он хотел получить 185 тыс. грн, 15 тыс. долларов США – также он хотел еще 5 тыс. долларов США после проведения конкурса, где должны были определить, кому передадут полигон.

Чиновника задержали при получении 185 тыс. грн и 15 тыс. долларов, которые должны были "гарантировать" аренду полигона. Ему объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины: санкция статьи предусматривает наказание от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без нее.

Напомним

В Харькове и Днепропетровской области правоохранители разоблачили должностных лиц ВВК, которые за взятки "переводили" военных из боевых частей в тыл. Стоимость "услуги" колебалась от 3 до 15 тыс. долларов.

Евгений Устименко

