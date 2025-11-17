Хотел более 1 млн гривен взятки за аренду земли: на Черниговщине должностному лицу поселкового совета объявили подозрение

Правоохранители объявили о подозрении одному из заместителей председателя Козелецкого поселкового совета Черниговской области. Он подозревается в злоупотреблении влиянием при решении вопроса об аренде земли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, предприниматель намеревался арендовать землю на территории Козелецкого поселкового совета. Речь идет о земле, используемой в качестве полигона для твердых бытовых отходов – там он планировал обустроить станцию сортировки отходов.

Предприниматель обратился к заместителю председателя поселкового совета. Последний сообщил, что получить эту землю "в обычном порядке" почти невозможно, однако он якобы имеет влияние на депутатов поселкового совета. За вознаграждение он пообещал решить этот вопрос.

Подозреваемый чиновник заявил, что для аренды полигона нужно сначала зарегистрировать фирму именно в Козельце, подготовить проектную документацию и изменить целевое назначение земельного участка. Также он пообещал организовать общественные слушания, на которых местные жители "поддержат" строительство сортировочной станции. Затем он пообещал обеспечить голосование депутатов за передачу полигона в аренду.

За каждый из этих этапов чиновник требовал отдельную оплату. В общей сложности он хотел получить 185 тыс. грн, 15 тыс. долларов США – также он хотел еще 5 тыс. долларов США после проведения конкурса, где должны были определить, кому передадут полигон.

Чиновника задержали при получении 185 тыс. грн и 15 тыс. долларов, которые должны были "гарантировать" аренду полигона. Ему объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины: санкция статьи предусматривает наказание от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без нее.

Напомним

