$42.150.00
48.520.00
ukenru
14:50 • 4624 просмотра
Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – УмеровPhoto
14:06 • 9960 просмотра
Смерть пациента в скандальной клинике "Одрекс": апелляционный суд рассмотрит изменение меры пресечения онкологу
12:25 • 11511 просмотра
Киев и область: дождь со снегом ночью, туман с видимостью 200-500 м до конца дня - прогноз на 23 и 24 ноября
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 25030 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
22 ноября, 17:42 • 42926 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
22 ноября, 16:36 • 66749 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
22 ноября, 14:45 • 51423 просмотра
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
22 ноября, 13:41 • 31438 просмотра
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
22 ноября, 11:14 • 28103 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
22 ноября, 11:08 • 22770 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
0м/с
99%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Сенаторы заявили, что Рубио назвал мирный план Трампа "списком желаний" россии: госсекретарь отрицает23 ноября, 07:32 • 4216 просмотра
Европейцы будут давить на команду Трампа, чтобы смягчить предложение о передаче россии территорий Донбасса - Politico23 ноября, 07:50 • 4658 просмотра
Зеленский сейчас стоит перед самым болезненным выбором за все время своего президентства: СМИ о мирном плане США23 ноября, 08:24 • 7040 просмотра
США против присутствия европейцев на переговорах с Украиной в Швейцарии - СМИ23 ноября, 08:44 • 14442 просмотра
Бывшего министра энергетики Украины пытались похитить на Кипре23 ноября, 09:07 • 16643 просмотра
публикации
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 25016 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 95473 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 69617 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 74865 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 81540 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Рустем Умеров
Реджеп Тайип Эрдоган
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Швейцария
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 25030 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 34756 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 37350 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 95473 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 56321 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Фильм
Хранитель
Х-101

Смерть пациента в скандальной клинике "Одрекс": апелляционный суд рассмотрит изменение меры пресечения онкологу

Киев • УНН

 • 9964 просмотра

Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляцию на домашний арест онколога Марины Белоцерковской, подозреваемой в ненадлежащем лечении бизнесмена Аднана Кивана в клинике "Одрекс". Следствие считает, что ее действия и действия другого врача привели к смерти пациента из-за сепсиса.

Смерть пациента в скандальной клинике "Одрекс": апелляционный суд рассмотрит изменение меры пресечения онкологу

Киевский апелляционный суд в понедельник рассмотрит апелляционную жалобу на решение Печерского районного суда г. Киев об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста врачу-онкологу Марине Белоцерковской, которая проводила лечение бизнесмена Аднана Кивана в одесской клинике "Одрекс", пишет УНН.

По версии следствия, именно нарушения, допущенные во время лечения, и повлекли смерть бизнесмена. 

25 октября Офис Генерального прокурора сообщил, что Главное следственное управление Национальной полиции расследует обстоятельства смерти пациента после лечения в медицинском учреждении в Одессе. СМИ выяснили, что речь идет о смерти местного бизнесмена Аднана Кивана, который в мае-октябре 2024 года проходил лечение в клинике "Одрекс". 

По факту смерти пациента было сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациента (ч. 1 ст. 140 УК Украины) двум врачам: заведующему хирургическим отделением Виталию Русакову и врачу-онкологу Марине Белоцерковской. Стоит отметить, что почти сразу после смерти пациента "Одрекс" уволил Белоцерковскую.

Следствие убеждено, что действия этих двух врачей привели к смерти пациента, ведь при оказании медицинской помощи медики допустили существенные ошибки, в результате чего у пациента развился сепсис, который на фоне онкологического процесса привел к смерти пациента 28 октября 2024 года.

"Подозреваемые врачи оказывали ему медицинскую помощь. Как засвидетельствовано комиссионной судебно-медицинской экспертизой, при оказании медицинской помощи не было обеспечено надлежащего реагирования на признаки осложнения и приняты необходимые меры для его своевременного лечения. Эксперты пришли к выводу, что врачебная ошибка, ненадлежащее исполнение врачами своих профессиональных обязанностей из-за небрежного отношения к ним находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти пациента", – сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным источников УНН, подозреваемый хирург Виталий Русаков не назначил пациенту антибиотики после проведения операции и игнорировал очевидные симптомы сепсиса. Кроме того, врачами, был проведен ряд процедур, которые на тот момент пациенту были противопоказаны. Среди них, очевидно, химиотерапия, которую проводила Марина Белоцерковская.

Печерский районный суд г. Киев избрал врачам круглосуточный домашний арест в качестве меры пресечения. Однако апелляционный суд позже смягчил его Русакову до ночного домашнего ареста.

Поэтому не исключено, что судья Киевского апелляционного суда Юлия Матвиенко, председательствующая по делу, может пойти тем же путем и смягчить меру пресечения онкологу Марине Белоцерковской.

Стоит отметить, что решение суда смягчить меру пресечения хирургу, вызвало неоднозначную реакцию общества, как и действия самого подозреваемого Русакова, который хвастался электронным браслетом, смеялся во время суда и выложил в сеть фото на фоне белого рояля. Такое поведение вызвало осуждение со стороны родственников пациентов, которые также пострадали от действий врачей медицинского дома "Одрекс", и общества в целом. 

Пользователи под сообщениями о смягчении меры пресечения подозреваемому хирургу указывали на то, что суд фактически не применил к нему никакой меры пресечения, ведь в стране из-за войны действует комендантский час и все украинцы ночью фактически находятся под домашним арестом. Родственники же пациентов, умерших в клинике "Одрекс", которые решили рассказать свои истории после того, как история со смертью бизнесмена получила огласку, говорят об отсутствии сочувствия и цинизме хирурга.

Кроме того, в документальном фильме "Осиное гнездо" родственники пациентов рассказали о многочисленных фактах нарушений и фальсификаций в клинике "Одрекс".

"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники Odrex21.11.25, 13:38 • 81545 просмотров

Лилия Подоляк

ОбществоКриминал и ЧП
Odrex
Военное положение
Война в Украине
Фильм
Национальная полиция Украины
Генеральный прокурор Украины
Киев