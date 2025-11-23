Смерть пациента в скандальной клинике "Одрекс": апелляционный суд рассмотрит изменение меры пресечения онкологу

Киевский апелляционный суд в понедельник рассмотрит апелляционную жалобу на решение Печерского районного суда г. Киев об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста врачу-онкологу Марине Белоцерковской, которая проводила лечение бизнесмена Аднана Кивана в одесской клинике "Одрекс", пишет УНН.

По версии следствия, именно нарушения, допущенные во время лечения, и повлекли смерть бизнесмена.

25 октября Офис Генерального прокурора сообщил, что Главное следственное управление Национальной полиции расследует обстоятельства смерти пациента после лечения в медицинском учреждении в Одессе. СМИ выяснили, что речь идет о смерти местного бизнесмена Аднана Кивана, который в мае-октябре 2024 года проходил лечение в клинике "Одрекс".

По факту смерти пациента было сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациента (ч. 1 ст. 140 УК Украины) двум врачам: заведующему хирургическим отделением Виталию Русакову и врачу-онкологу Марине Белоцерковской. Стоит отметить, что почти сразу после смерти пациента "Одрекс" уволил Белоцерковскую.

Следствие убеждено, что действия этих двух врачей привели к смерти пациента, ведь при оказании медицинской помощи медики допустили существенные ошибки, в результате чего у пациента развился сепсис, который на фоне онкологического процесса привел к смерти пациента 28 октября 2024 года.

"Подозреваемые врачи оказывали ему медицинскую помощь. Как засвидетельствовано комиссионной судебно-медицинской экспертизой, при оказании медицинской помощи не было обеспечено надлежащего реагирования на признаки осложнения и приняты необходимые меры для его своевременного лечения. Эксперты пришли к выводу, что врачебная ошибка, ненадлежащее исполнение врачами своих профессиональных обязанностей из-за небрежного отношения к ним находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти пациента", – сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным источников УНН, подозреваемый хирург Виталий Русаков не назначил пациенту антибиотики после проведения операции и игнорировал очевидные симптомы сепсиса. Кроме того, врачами, был проведен ряд процедур, которые на тот момент пациенту были противопоказаны. Среди них, очевидно, химиотерапия, которую проводила Марина Белоцерковская.

Печерский районный суд г. Киев избрал врачам круглосуточный домашний арест в качестве меры пресечения. Однако апелляционный суд позже смягчил его Русакову до ночного домашнего ареста.

Поэтому не исключено, что судья Киевского апелляционного суда Юлия Матвиенко, председательствующая по делу, может пойти тем же путем и смягчить меру пресечения онкологу Марине Белоцерковской.

Стоит отметить, что решение суда смягчить меру пресечения хирургу, вызвало неоднозначную реакцию общества, как и действия самого подозреваемого Русакова, который хвастался электронным браслетом, смеялся во время суда и выложил в сеть фото на фоне белого рояля. Такое поведение вызвало осуждение со стороны родственников пациентов, которые также пострадали от действий врачей медицинского дома "Одрекс", и общества в целом.

Пользователи под сообщениями о смягчении меры пресечения подозреваемому хирургу указывали на то, что суд фактически не применил к нему никакой меры пресечения, ведь в стране из-за войны действует комендантский час и все украинцы ночью фактически находятся под домашним арестом. Родственники же пациентов, умерших в клинике "Одрекс", которые решили рассказать свои истории после того, как история со смертью бизнесмена получила огласку, говорят об отсутствии сочувствия и цинизме хирурга.

Кроме того, в документальном фильме "Осиное гнездо" родственники пациентов рассказали о многочисленных фактах нарушений и фальсификаций в клинике "Одрекс".

