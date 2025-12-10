$42.180.11
49.090.07
ukenru
14:44 • 492 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
14:20 • 4120 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
13:11 • 11181 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
12:48 • 13181 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
12:17 • 17064 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
11:35 • 15101 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
11:00 • 13492 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Ексклюзив
09:54 • 23128 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 08:28 • 16907 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 27446 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
0м/с
90%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Деталі мирної угоди для України стають більш чіткими - WP10 грудня, 07:35 • 23440 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 22793 перегляди
У Києві після повідомлень про смерть сина Каденюка поліція підтвердила: виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнямиPhoto10 грудня, 08:37 • 13481 перегляди
Найзухваліша операція сучасної війни: WSJ опублікувало нові деталі операції "Павутина" СБУPhoto10 грудня, 09:17 • 16005 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10:30 • 7188 перегляди
Публікації
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення13:56 • 6594 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo12:17 • 17059 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
09:54 • 23120 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі10 грудня, 05:30 • 38283 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба9 грудня, 15:34 • 72297 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрюс Кубілюс
Кір Стармер
Геннадій Труханов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Індія
Реклама
УНН Lite
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки13:37 • 3706 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto12:35 • 4646 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo12:19 • 4724 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10:30 • 7236 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 22818 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
ChatGPT
Опалення

“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ

Київ • УНН

 • 4118 перегляди

"Справа Odrex" показала серйозні проблеми у сфері захисту прав пацієнтів та регулювання приватної медицини в Україні. Попри відкликання однієї з ліцензій клініки "Одрекс" продовжує працювати та надавати медичні послуги через інші юридичні особи. У відповідь на ситуацію у Верховній Раді планують провести засідання профільного медичного комітету за участі МОЗ.

“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ

Після відкликання однієї з ліцензій скандальної одеської клініки Odrex у Верховній Раді заговорили про необхідність термінового розгляду ситуації – як самої діяльності Odrex, так і прогалин у регулюванні приватної медицини. Про те, чи готова держава реагувати на виклики, які створила "Справа Odrex", та які наслідки це може мати для всієї системи охорони здоров’я - читайте у матеріалі УНН.

"Справа Odrex" набирає нових обертів. У Верховній Раді планують ініціювати засідання профільного медичного комітету за участі представників Міністерства охорони здоровʼя. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповіла народна депутатка Вікторія Вагнєр. 

Дійсно багато питань в цьому напрямку. Буду ініціювати обговорення на комітеті з МОЗ це питання (скандалу, який виник довкола приватної клініки Odrex – ред.) 

– заявила Вікторія Вагнєр.

Члени профільного комітету також можуть обговорити питання регулювання приватної медицини. А саме можливість власників приватних клінік отримувати медичні ліцензії на незліченну кількість юридичних осіб. Що у випадку "Справи Odrex" дозволило продовжити роботу клініки навіть після того, як комісія МОЗ відкликала медичну ліцензію, видану на ТОВ "Дім медицини" – юрособу, яка фігурує у кримінальних справах про смерть пацієнта. За інформацією УНН, адміністрація клініки відмовилась надавати комісії МОЗ медичну документацію. Що може свідчити про її навмисне приховування та визнання Odrex того, що документація не відповідає вимогам регулятора чи може мати ознаки фальсифікації. 

Попри те, що медична ліцензія ТОВ "Дім медицини" відкликана, Odrex продовжує надавати медичні послуги українцям. Адже має ще щонайменше дві діючі ліцензії на інші юрособи. Одну з яких МОЗ видав влітку 2025 – вже після початку активних слідчих дій, щодо смерті пацієнта Аднана Ківана в стінах клініки. 

Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 310.12.25, 14:17 • 17064 перегляди

Колишній заступник Генерального прокурора, юрист Олексій Баганець у коментарі УНН наголосив на тому, що за наявних обставин у слідства більш ніж достатньо підстав ініціювати повну перевірку МОЗом всіх компаній, пов’язаних із "Одрекс", а не лише тієї, що фігурує у кримінальних провадженнях.

За словами Баганця, нинішня модель роботи клініки – коли на тлі кримінальних підозр та відкликаної ліцензії медзаклад продовжує діяльність під іншими юрособами – фактично унеможливлює реальне регулювання приватної медицини й створює небезпечний прецедент для всього ринку. Юрист пояснює, коли підприємство, щодо якого відкрито кримінальне провадження, уникає відповідальності завдяки новим юридичним оболонкам - держава зобов’язана реагувати.

Якщо є товариство, яке допустило заподіяння шкоди здоров'ю людей, чи тим більше смертей, тим більше є кримінальне провадження, то, звичайно, що всі заходи і всі намагання усунути порушення закону, звичайно, вони будуть адресовані по тому підприємству, де це було допущено. А реєстрація нових (юридичних осіб – ред.) і продовження аналогічної протиправної практики – потрібна нова реакція. Якщо в нас є дані, що одні й ті ж особи, які вчинили кримінальне правопорушення, вони практично свою діяльність протиправну і далі продовжують… Звичайно, що цієї підстави більше, ніж достатньо 

- наголосив Олексій Баганець.

Чи планує МОЗ ініціювати позачергову перевірку інших юридичних осіб, пов’язаних із клінікою Odrex, – поки невідомо. Однак на тлі кримінальних проваджень, відкликаної ліцензії та десятків можливих постраждалих виглядає так, що медзаклад перебуває у доволі комфортних умовах та може користуватися певною поблажливістю з боку регулятора.

На цю ситуацію може впливати можливий конфлікт інтересів між керівництвом Odrex та Міністерством охорони здоров’я. Зокрема, відомо, що генеральний директор клініки Тігран Арутюнян у липні 2023 року увійшов до робочої групи МОЗ, яка займалась розробкою політики у сфері приватної медицини. Очолював її особисто міністр Віктор Ляшко. 

Участь керівника приватного медичного закладу у формуванні рішень, що стосуються всієї галузі, сама по собі не є порушенням. Проте в ситуації, коли ця клініка фігурує у кримінальних провадженнях, намагається уникнути перевірок та продовжує працювати завдяки іншим юридичним особам, така близькість до міністра Віктора Ляшка ставить під питання неупередженість та об’єктивність його рішень.

"Справа Odrex" фактично стала тестом на прозорість та зрілість системи державного контролю у сфері приватної медицини. І водночас – випробуванням для міністра Віктора Ляшка: чи здатне Міністерство охорони здоров’я діяти незалежно, рішуче та в інтересах пацієнта? Як покаже себе МОЗ та особисто Віктор Ляшко у цій ситуації – питання відкрите.

Лілія Подоляк

ПолітикаЗдоров'я
Odrex
Верховна Рада України
Віктор Ляшко