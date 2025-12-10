“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ

Після відкликання однієї з ліцензій скандальної одеської клініки Odrex у Верховній Раді заговорили про необхідність термінового розгляду ситуації – як самої діяльності Odrex, так і прогалин у регулюванні приватної медицини. Про те, чи готова держава реагувати на виклики, які створила "Справа Odrex", та які наслідки це може мати для всієї системи охорони здоров’я - читайте у матеріалі УНН.

"Справа Odrex" набирає нових обертів. У Верховній Раді планують ініціювати засідання профільного медичного комітету за участі представників Міністерства охорони здоровʼя. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповіла народна депутатка Вікторія Вагнєр.

Дійсно багато питань в цьому напрямку. Буду ініціювати обговорення на комітеті з МОЗ це питання (скандалу, який виник довкола приватної клініки Odrex – ред.) – заявила Вікторія Вагнєр.

Члени профільного комітету також можуть обговорити питання регулювання приватної медицини. А саме можливість власників приватних клінік отримувати медичні ліцензії на незліченну кількість юридичних осіб. Що у випадку "Справи Odrex" дозволило продовжити роботу клініки навіть після того, як комісія МОЗ відкликала медичну ліцензію, видану на ТОВ "Дім медицини" – юрособу, яка фігурує у кримінальних справах про смерть пацієнта. За інформацією УНН, адміністрація клініки відмовилась надавати комісії МОЗ медичну документацію. Що може свідчити про її навмисне приховування та визнання Odrex того, що документація не відповідає вимогам регулятора чи може мати ознаки фальсифікації.

Попри те, що медична ліцензія ТОВ "Дім медицини" відкликана, Odrex продовжує надавати медичні послуги українцям. Адже має ще щонайменше дві діючі ліцензії на інші юрособи. Одну з яких МОЗ видав влітку 2025 – вже після початку активних слідчих дій, щодо смерті пацієнта Аднана Ківана в стінах клініки.

Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3

Колишній заступник Генерального прокурора, юрист Олексій Баганець у коментарі УНН наголосив на тому, що за наявних обставин у слідства більш ніж достатньо підстав ініціювати повну перевірку МОЗом всіх компаній, пов’язаних із "Одрекс", а не лише тієї, що фігурує у кримінальних провадженнях.

За словами Баганця, нинішня модель роботи клініки – коли на тлі кримінальних підозр та відкликаної ліцензії медзаклад продовжує діяльність під іншими юрособами – фактично унеможливлює реальне регулювання приватної медицини й створює небезпечний прецедент для всього ринку. Юрист пояснює, коли підприємство, щодо якого відкрито кримінальне провадження, уникає відповідальності завдяки новим юридичним оболонкам - держава зобов’язана реагувати.

Якщо є товариство, яке допустило заподіяння шкоди здоров'ю людей, чи тим більше смертей, тим більше є кримінальне провадження, то, звичайно, що всі заходи і всі намагання усунути порушення закону, звичайно, вони будуть адресовані по тому підприємству, де це було допущено. А реєстрація нових (юридичних осіб – ред.) і продовження аналогічної протиправної практики – потрібна нова реакція. Якщо в нас є дані, що одні й ті ж особи, які вчинили кримінальне правопорушення, вони практично свою діяльність протиправну і далі продовжують… Звичайно, що цієї підстави більше, ніж достатньо - наголосив Олексій Баганець.

Чи планує МОЗ ініціювати позачергову перевірку інших юридичних осіб, пов’язаних із клінікою Odrex, – поки невідомо. Однак на тлі кримінальних проваджень, відкликаної ліцензії та десятків можливих постраждалих виглядає так, що медзаклад перебуває у доволі комфортних умовах та може користуватися певною поблажливістю з боку регулятора.

На цю ситуацію може впливати можливий конфлікт інтересів між керівництвом Odrex та Міністерством охорони здоров’я. Зокрема, відомо, що генеральний директор клініки Тігран Арутюнян у липні 2023 року увійшов до робочої групи МОЗ, яка займалась розробкою політики у сфері приватної медицини. Очолював її особисто міністр Віктор Ляшко.

Участь керівника приватного медичного закладу у формуванні рішень, що стосуються всієї галузі, сама по собі не є порушенням. Проте в ситуації, коли ця клініка фігурує у кримінальних провадженнях, намагається уникнути перевірок та продовжує працювати завдяки іншим юридичним особам, така близькість до міністра Віктора Ляшка ставить під питання неупередженість та об’єктивність його рішень.

"Справа Odrex" фактично стала тестом на прозорість та зрілість системи державного контролю у сфері приватної медицини. І водночас – випробуванням для міністра Віктора Ляшка: чи здатне Міністерство охорони здоров’я діяти незалежно, рішуче та в інтересах пацієнта? Як покаже себе МОЗ та особисто Віктор Ляшко у цій ситуації – питання відкрите.