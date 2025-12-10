"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава

После отзыва одной из лицензий скандальной одесской клиники Odrex в Верховной Раде заговорили о необходимости срочного рассмотрения ситуации – как самой деятельности Odrex, так и пробелов в регулировании частной медицины. О том, готово ли государство реагировать на вызовы, которые создало "Дело Odrex", и какие последствия это может иметь для всей системы здравоохранения - читайте в материале УНН.

"Дело Odrex" набирает новые обороты. В Верховной Раде планируют инициировать заседание профильного медицинского комитета с участием представителей Министерства здравоохранения. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказала народный депутат Виктория Вагнер.

Действительно много вопросов в этом направлении. Буду инициировать обсуждение на комитете с Минздравом этот вопрос (скандала, возникшего вокруг частной клиники Odrex – ред.) – заявила Виктория Вагнер.

Члены профильного комитета также могут обсудить вопросы регулирования частной медицины. А именно возможность владельцев частных клиник получать медицинские лицензии на бесчисленное количество юридических лиц. Что в случае "Дела Odrex" позволило продолжить работу клиники даже после того, как комиссия Минздрава отозвала медицинскую лицензию, выданную на ООО "Дом медицины" – юрлицо, фигурирующее в уголовных делах о смерти пациента. По информации УНН, администрация клиники отказалась предоставлять комиссии Минздрава медицинскую документацию. Что может свидетельствовать о ее преднамеренном сокрытии и признании Odrex того, что документация не соответствует требованиям регулятора или может иметь признаки фальсификации.

Несмотря на то, что медицинская лицензия ООО "Дом медицины" отозвана, Odrex продолжает оказывать медицинские услуги украинцам. Ведь имеет еще как минимум две действующие лицензии на другие юрлица. Одну из которых Минздрав выдал летом 2025 – уже после начала активных следственных действий, относительно смерти пациента Аднана Кивана в стенах клиники.

Бывший заместитель Генерального прокурора, юрист Алексей Баганец в комментарии УНН подчеркнул, что при имеющихся обстоятельствах у следствия более чем достаточно оснований инициировать полную проверку Минздравом всех компаний, связанных с "Одрекс", а не только той, что фигурирует в уголовных производствах.

По словам Баганца, нынешняя модель работы клиники – когда на фоне уголовных подозрений и отозванной лицензии медучреждение продолжает деятельность под другими юрлицами – фактически делает невозможным реальное регулирование частной медицины и создает опасный прецедент для всего рынка. Юрист объясняет, когда предприятие, в отношении которого открыто уголовное производство, избегает ответственности благодаря новым юридическим оболочкам - государство обязано реагировать.

Если есть общество, которое допустило причинение вреда здоровью людей, или тем более смертей, тем более есть уголовное производство, то, конечно, что все меры и все попытки устранить нарушение закона, конечно, они будут адресованы по тому предприятию, где это было допущено. А регистрация новых (юридических лиц – ред.) и продолжение аналогичной противоправной практики – нужна новая реакция. Если у нас есть данные, что одни и те же лица, совершившие уголовное правонарушение, они практически свою деятельность противоправную и дальше продолжают… Конечно, что этого основания более чем достаточно - подчеркнул Алексей Баганец.

Планирует ли Минздрав инициировать внеочередную проверку других юридических лиц, связанных с клиникой Odrex, – пока неизвестно. Однако на фоне уголовных производств, отозванной лицензии и десятков возможных пострадавших выглядит так, что медучреждение находится в довольно комфортных условиях и может пользоваться определенной снисходительностью со стороны регулятора.

На эту ситуацию может влиять возможный конфликт интересов между руководством Odrex и Министерством здравоохранения. В частности, известно, что генеральный директор клиники Тигран Арутюнян в июле 2023 года вошел в рабочую группу Минздрава, которая занималась разработкой политики в сфере частной медицины. Возглавлял ее лично министр Виктор Ляшко.

Участие руководителя частного медицинского учреждения в формировании решений, касающихся всей отрасли, само по себе не является нарушением. Однако в ситуации, когда эта клиника фигурирует в уголовных производствах, пытается избежать проверок и продолжает работать благодаря другим юридическим лицам, такая близость к министру Виктору Ляшко ставит под вопрос беспристрастность и объективность его решений.

"Дело Odrex" фактически стало тестом на прозрачность и зрелость системы государственного контроля в сфере частной медицины. И в то же время – испытанием для министра Виктора Ляшко: способно ли Министерство здравоохранения действовать независимо, решительно и в интересах пациента? Как покажет себя Минздрав и лично Виктор Ляшко в этой ситуации – вопрос открытый.