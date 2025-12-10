$42.180.11
49.090.07
ukenru
Эксклюзив
14:20 • 1296 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
13:11 • 6146 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
12:48 • 10433 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
11:35 • 12842 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
11:00 • 12591 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
09:54 • 20774 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 08:28 • 16671 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 27241 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 42077 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 41467 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.3м/с
86%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 34676 просмотра
Детали мирного соглашения для Украины становятся более четкими - WP10 декабря, 07:35 • 21283 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 20117 просмотра
В Киеве после сообщений о смерти сына Каденюка полиция подтвердила: обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениямиPhoto10 декабря, 08:37 • 11371 просмотра
Самая дерзкая операция современной войны: WSJ опубликовало новые детали операции "Паутина" СБУPhoto09:17 • 13841 просмотра
публикации
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения13:56 • 2664 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
09:54 • 20774 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 34804 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 70124 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 53298 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Кир Стармер
Андрюс Кубилиус
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Великобритания
Китай
Реклама
УНН Lite
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки13:37 • 2066 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto12:35 • 3224 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo12:19 • 3326 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10:30 • 5722 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 20211 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
The New York Times

"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава

Киев • УНН

 • 1298 просмотра

"Дело Odrex" показало серьезные проблемы в сфере защиты прав пациентов и регулирования частной медицины в Украине. Несмотря на отзыв одной из лицензий, клиника "Одрекс" продолжает работать и предоставлять медицинские услуги через другие юридические лица. В ответ на ситуацию в Верховной Раде планируют провести заседание профильного медицинского комитета с участием Минздрава.

"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава

После отзыва одной из лицензий скандальной одесской клиники Odrex в Верховной Раде заговорили о необходимости срочного рассмотрения ситуации – как самой деятельности Odrex, так и пробелов в регулировании частной медицины. О том, готово ли государство реагировать на вызовы, которые создало "Дело Odrex", и какие последствия это может иметь для всей системы здравоохранения - читайте в материале УНН.

"Дело Odrex" набирает новые обороты. В Верховной Раде планируют инициировать заседание профильного медицинского комитета с участием представителей Министерства здравоохранения. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказала народный депутат Виктория Вагнер.

Действительно много вопросов в этом направлении. Буду инициировать обсуждение на комитете с Минздравом этот вопрос (скандала, возникшего вокруг частной клиники Odrex – ред.)

– заявила Виктория Вагнер.

Члены профильного комитета также могут обсудить вопросы регулирования частной медицины. А именно возможность владельцев частных клиник получать медицинские лицензии на бесчисленное количество юридических лиц. Что в случае "Дела Odrex" позволило продолжить работу клиники даже после того, как комиссия Минздрава отозвала медицинскую лицензию, выданную на ООО "Дом медицины" – юрлицо, фигурирующее в уголовных делах о смерти пациента. По информации УНН, администрация клиники отказалась предоставлять комиссии Минздрава медицинскую документацию. Что может свидетельствовать о ее преднамеренном сокрытии и признании Odrex того, что документация не соответствует требованиям регулятора или может иметь признаки фальсификации.

Несмотря на то, что медицинская лицензия ООО "Дом медицины" отозвана, Odrex продолжает оказывать медицинские услуги украинцам. Ведь имеет еще как минимум две действующие лицензии на другие юрлица. Одну из которых Минздрав выдал летом 2025 – уже после начала активных следственных действий, относительно смерти пациента Аднана Кивана в стенах клиники.

Бывший заместитель Генерального прокурора, юрист Алексей Баганец в комментарии УНН подчеркнул, что при имеющихся обстоятельствах у следствия более чем достаточно оснований инициировать полную проверку Минздравом всех компаний, связанных с "Одрекс", а не только той, что фигурирует в уголовных производствах.

По словам Баганца, нынешняя модель работы клиники – когда на фоне уголовных подозрений и отозванной лицензии медучреждение продолжает деятельность под другими юрлицами – фактически делает невозможным реальное регулирование частной медицины и создает опасный прецедент для всего рынка. Юрист объясняет, когда предприятие, в отношении которого открыто уголовное производство, избегает ответственности благодаря новым юридическим оболочкам - государство обязано реагировать.

Если есть общество, которое допустило причинение вреда здоровью людей, или тем более смертей, тем более есть уголовное производство, то, конечно, что все меры и все попытки устранить нарушение закона, конечно, они будут адресованы по тому предприятию, где это было допущено. А регистрация новых (юридических лиц – ред.) и продолжение аналогичной противоправной практики – нужна новая реакция. Если у нас есть данные, что одни и те же лица, совершившие уголовное правонарушение, они практически свою деятельность противоправную и дальше продолжают… Конечно, что этого основания более чем достаточно

- подчеркнул Алексей Баганец.

Планирует ли Минздрав инициировать внеочередную проверку других юридических лиц, связанных с клиникой Odrex, – пока неизвестно. Однако на фоне уголовных производств, отозванной лицензии и десятков возможных пострадавших выглядит так, что медучреждение находится в довольно комфортных условиях и может пользоваться определенной снисходительностью со стороны регулятора.

На эту ситуацию может влиять возможный конфликт интересов между руководством Odrex и Министерством здравоохранения. В частности, известно, что генеральный директор клиники Тигран Арутюнян в июле 2023 года вошел в рабочую группу Минздрава, которая занималась разработкой политики в сфере частной медицины. Возглавлял ее лично министр Виктор Ляшко.

Участие руководителя частного медицинского учреждения в формировании решений, касающихся всей отрасли, само по себе не является нарушением. Однако в ситуации, когда эта клиника фигурирует в уголовных производствах, пытается избежать проверок и продолжает работать благодаря другим юридическим лицам, такая близость к министру Виктору Ляшко ставит под вопрос беспристрастность и объективность его решений.

"Дело Odrex" фактически стало тестом на прозрачность и зрелость системы государственного контроля в сфере частной медицины. И в то же время – испытанием для министра Виктора Ляшко: способно ли Министерство здравоохранения действовать независимо, решительно и в интересах пациента? Как покажет себя Минздрав и лично Виктор Ляшко в этой ситуации – вопрос открытый.

Лилия Подоляк

ПолитикаЗдоровье
Odrex
Верховная Рада
Виктор Ляшко