Петиция о декриминализации порно набрала 25 тысяч подписей
Киев • УНН
Электронная петиция о декриминализации порнографии, созданная моделью OnlyFans Светланой Дворниковой, набрала более 25 тысяч подписей. Автор призывает Президента поддержать законопроект №12191, который имеет целью легализовать контент для взрослых через изменения в Уголовный кодекс Украины.
Электронная петиция на сайте Президента Украины с просьбой декриминализировать порнографию набрала более 25 тысяч подписей. Ее создала модель интернет-платформы эротического контента OnlyFans Светлана Дворникова.
Подробности
Призыв к Президенту легализовать в стране контент для взрослых модель OnlyFans разместила 27 июня. И за неполную неделю инициатива набрала необходимую поддержку.
Автор петиции просит главу государства способствовать поддержке законопроекта №12191 от 11.11.2024 года "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования его отдельных положений об уголовных правонарушениях против общественного порядка и нравственности".
Этот законопроект - шаг к справедливости, защите прав человека и приведению нашего законодательства к тем стандартам цивилизованного мира, за которые Украина сейчас проливает кровь... Моя работа - это добровольный обмен между взрослыми людьми, которые знают, чего хотят. Все участники - совершеннолетние, все действуют по собственному желанию. Где здесь преступление? Кто жертва? Почему статья 301 фактически является машиной для изготовления взяток?
Она утверждает, что за пять лет деятельности на платформе OnlyFans уплатила более 40 миллионов гривен налогов в государственный бюджет. Несмотря на это, против нее было открыто уголовное производство по статье 301 Уголовного кодекса Украины о ввозе, изготовлении или распространении порнографии.
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По словам модели, в процессе расследования правоохранители дали ей понять, что уголовное дело можно "закрыть" за вознаграждение. Она ставит под сомнение правомерность обвинений:
Наши солдаты гибнут за свободу, а наша полиция тратит время и средства на "контрольные закупки" эротического контента за счет налогоплательщиков. Каждая такая операция означает, что полиция не занималась расследованием реальных преступлений
В петиции также указано, что только в 2024 году 350 украинских моделей, работающих на платформе OnlyFans, задекларировали совокупный доход в более чем 305 миллионов гривен. Из этой суммы в государственный бюджет было уплачено 59 миллионов гривен налогов. По словам автора, сама платформа ежегодно перечисляет более 1 миллиона долларов в виде налогов в украинскую казну.
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Сравнивая ситуацию с другими странами, модель подчеркивает, что в большинстве государств ЕС производство эротического контента среди совершеннолетних не считается правонарушением. Она призывает пересмотреть украинское законодательство и "присоединиться к цивилизованному миру".
Напомним
В 2023 году законодатели анонсировали рассмотрение парламентом законопроекта "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно обеспечения свободы от вмешательства в частную жизнь человека". В проекте были прописаны изменения, которые должны были бы помочь декриминализировать видео сексуального характера в Украине. Однако эта инициатива так и не стала законом Украины.
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