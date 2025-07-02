Петиция о декриминализации порно набрала 25 тысяч подписей

Электронная петиция на сайте Президента Украины с просьбой декриминализировать порнографию набрала более 25 тысяч подписей. Ее создала модель интернет-платформы эротического контента OnlyFans Светлана Дворникова.

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Призыв к Президенту легализовать в стране контент для взрослых модель OnlyFans разместила 27 июня. И за неполную неделю инициатива набрала необходимую поддержку.

Автор петиции просит главу государства способствовать поддержке законопроекта №12191 от 11.11.2024 года "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования его отдельных положений об уголовных правонарушениях против общественного порядка и нравственности".

Этот законопроект - шаг к справедливости, защите прав человека и приведению нашего законодательства к тем стандартам цивилизованного мира, за которые Украина сейчас проливает кровь... Моя работа - это добровольный обмен между взрослыми людьми, которые знают, чего хотят. Все участники - совершеннолетние, все действуют по собственному желанию. Где здесь преступление? Кто жертва? Почему статья 301 фактически является машиной для изготовления взяток? - отметила инициатор петиции.

Она утверждает, что за пять лет деятельности на платформе OnlyFans уплатила более 40 миллионов гривен налогов в государственный бюджет. Несмотря на это, против нее было открыто уголовное производство по статье 301 Уголовного кодекса Украины о ввозе, изготовлении или распространении порнографии.

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По словам модели, в процессе расследования правоохранители дали ей понять, что уголовное дело можно "закрыть" за вознаграждение. Она ставит под сомнение правомерность обвинений:

Наши солдаты гибнут за свободу, а наша полиция тратит время и средства на "контрольные закупки" эротического контента за счет налогоплательщиков. Каждая такая операция означает, что полиция не занималась расследованием реальных преступлений - добавила Дворникова.

В петиции также указано, что только в 2024 году 350 украинских моделей, работающих на платформе OnlyFans, задекларировали совокупный доход в более чем 305 миллионов гривен. Из этой суммы в государственный бюджет было уплачено 59 миллионов гривен налогов. По словам автора, сама платформа ежегодно перечисляет более 1 миллиона долларов в виде налогов в украинскую казну.

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Сравнивая ситуацию с другими странами, модель подчеркивает, что в большинстве государств ЕС производство эротического контента среди совершеннолетних не считается правонарушением. Она призывает пересмотреть украинское законодательство и "присоединиться к цивилизованному миру".

Напомним

В 2023 году законодатели анонсировали рассмотрение парламентом законопроекта "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно обеспечения свободы от вмешательства в частную жизнь человека". В проекте были прописаны изменения, которые должны были бы помочь декриминализировать видео сексуального характера в Украине. Однако эта инициатива так и не стала законом Украины.

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