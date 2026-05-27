Трамп встретился в Белом доме с кандидатом в президенты Бразилии Флавио Болсонару
Киев • УНН
Трамп встретился с Флавио Болсонару в Овальном кабинете Белого дома. Визит состоялся на фоне попыток США наладить отношения с действующим лидером Бразилии.
Президент США Дональд Трамп провел встречу в Белом доме с бразильским сенатором Флавио Болсонару – одним из главных претендентов на президентских выборах в Бразилии. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Флавио Болсонару, который является сыном бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару и его союзником, опубликовал фото с Трампом в Овальном кабинете. Детали переговоров стороны не раскрыли.
Встреча состоялась на фоне попыток Вашингтона восстановить отношения с действующим президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой после споров по вопросам торговли и внешней политики. В то же время Жаир Болсонару ранее был осужден по делу о подготовке государственного переворота после выборов 2022 года.
Bloomberg отмечает, что визит Флавио Болсонару в США состоялся в сложный момент для его кампании из-за внутриполитического скандала, который может повлиять на его президентские перспективы.
