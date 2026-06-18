Лула призвал Трампа не вмешиваться в президентские выборы в Бразилии

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что президент США Дональд Трамп не должен вмешиваться в избирательный процесс в стране накануне президентских выборов, которые состоятся в октябре. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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Лула, который планирует баллотироваться на переизбрание, сделал заявление после того, как Трамп назвал Бразилию "немного грубой" и "политически опасной". В ответ бразильский лидер подчеркнул, что американский президент имеет право на собственное мнение, но должен "держаться в стороне" от внутренней политики страны.

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Очередная словесная перепалка между лидерами произошла во время саммита G7 в Швейцарии на фоне напряженных отношений между ними. Главным соперником Лулы на предстоящих выборах считается сенатор Флавио Болсонару – сын бывшего президента Жаира Болсонару, союзника Трампа.

В прошлом месяце Трамп встречался с Флавио и Эдуардо Болсонару в США. В то же время в Госдепартаменте США раскритиковали решение бразильского суда в отношении Эдуардо Болсонару, заявив, что политические споры должны решаться через демократические выборы, а не судебные приговоры.

Лула раскритиковал США из-за признания бразильских группировок террористическими