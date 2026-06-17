В Бразилии сына экс-президента Болсонару приговорили к тюремному заключению за попытку давления на суд

Сын находящегося в тюрьме бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару был осужден Верховным судом страны за попытки добиться вмешательства США во время судебного процесса над его отцом по делу о попытке государственного переворота в прошлом году. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

41-летнего Эдуарду Болсонару в прошлом году обвинили в лоббировании американских властей с целью помочь экс-президенту путем введения пошлин или санкций против Бразилии.

Бывший конгрессмен Бразилии Эдуарду переехал в США в 2025 году, еще до того, как его отец, руководивший страной с января 2019-го по декабрь 2022 года, был признан виновным в подготовке военного переворота и приговорен к 27 годам тюремного заключения.

Во вторник Эдуарду написал в соцсетях, что приговор является "безосновательным и нелепым", заявив, что судьи стремятся помешать ему баллотироваться на выборах.

Он также добавил, что в деле не была соблюдена надлежащая правовая процедура: его никогда официально не уведомляли об обвинениях, а о деле он узнал только из сообщений в СМИ.

Верховный суд Бразилии заочно приговорил его к четырем годам и двум месяцам заключения.

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Ранее младший Болсонару заявлял BBC, что живет в "изгнании", так как опасается ареста в случае возвращения в Бразилию.

Он публично добивался поддержки для своего отца со стороны администрации Трампа, которая сравнивала дело против бывшего бразильского президента с "охотой на ведьм".

Президент США Дональд Трамп, считающий правого политика Болсонару своим союзником, в июле прошлого года ввел 50-процентную пошлину на товары из Бразилии. Действующий президент страны Луис Инасиу Лула да Силва назвал этот шаг "не только ошибочным, но и нелогичным".

Позже госсекретарь США Марко Рубио пообещал, что Вашингтон отреагирует на приговор Болсонару. До этого администрация Трампа уже ввела санкции против судьи Верховного суда Александре де Мораеса 30 июля, обвинив его в злоупотреблениях при рассмотрении дел, связанных с Болсонару.

Лула заявил, что Бразилия готова вести переговоры с США по торговле, но назвал санкции против де Мораеса "неприемлемым" вмешательством в судебную систему страны.

Впоследствии США отменили эти санкции.

Дополнение

Во время первого президентского срока Трампа между ним и Болсонару сложились дружеские отношения. В 2019 году они встречались в Белом доме, когда оба занимали президентские посты.

Впоследствии оба политика проиграли президентские выборы и отказались публично признавать свое поражение.

Старшего Болсонару осудили за заговор с целью отмены результатов выборов 2022 года. Дело было связано с более широкими усилиями по удержанию власти, в частности со штурмом правительственных зданий в Бразилиа его сторонниками в январе 2023 года.

"Это не более и не менее, чем атака на политического оппонента — то, о чем я знаю немало!" — заявил тогда Трамп.

В ответ Болсонару поблагодарил президента США за поддержку.

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