Состояние экс-президента Бразилии Болсонару улучшилось, ему могут разрешить домашний арест
Киев • УНН
Состояние здоровья экс-президента Бразилии улучшилось после лечения пневмонии. Прокурор поддержал изменение условий заключения из-за клинических рекомендаций врачей.
Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару перевели в обычную больничную палату после лечения от пневмонии. На этом фоне власти рассматривают возможность изменения условий его наказания. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Подробности
По словам врачей, состояние Болсонару улучшилось после госпитализации в середине марта. Сначала его поместили в отделение полуинтенсивной терапии, однако сейчас он находится в обычной палате.
Точной даты выписки пока не называют. В больницу его доставили после ухудшения самочувствия в тюрьме.
Возможный домашний арест
Генеральный прокурор Бразилии Пауло Гонет поддержал идею перевода Болсонару под домашний арест.
Клиническое развитие состояния бывшего президента рекомендует изменить на домашний арест
Решение должен принять судья Верховного суда Александре де Мораес, который ведет дело.
Контекст дела
Болсонару, который возглавлял Бразилию в 2019-2022 годах, отбывает 27-летний срок заключения за организацию попытки государственного переворота в 2023 году.
Его семья и союзники неоднократно просили изменить условия отбывания наказания, ссылаясь на состояние здоровья.
Бразильского экс-президента Болсонару переведут в тюрьму Папуда для отбывания срока за попытку переворота16.01.26, 04:17 • 3900 просмотров