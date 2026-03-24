Стан експрезидента Бразилії Болсонару покращився йому можуть дозволити домашній арешт

23 березня, 19:55 • 10119 перегляди
СБУ вдалося ліквідувати агентурну мережу росіян, які діяли через релігійні спільноти, та попередити замахи - Зеленський
23 березня, 17:52 • 21828 перегляди
Дефіциту дизельного палива в Україні немає та не передбачається - експерт
Ексклюзив
23 березня, 16:59 • 21116 перегляди
Біткоїн стабілізується - чи варто вкладатися на фоні воєн
Ексклюзив
23 березня, 16:01 • 21763 перегляди
Деескалація на Близькому Сході - чи подешевшає бензин в Україні
23 березня, 15:57 • 21249 перегляди
росія планує розгорнути чотири станції управління БПЛА у білорусі, а також на окупованих територіях України - Президент
23 березня, 14:34 • 15969 перегляди
Мінцифри пропонує обмежити доступ військових до азартних ігор
Ексклюзив
23 березня, 13:02 • 29074 перегляди
Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Ексклюзив
23 березня, 09:58 • 41128 перегляди
Комісія з добору голови Держмитслужби перевірить доброчесність Суворова з урахуванням даних про його майно та професійну діяльність
23 березня, 09:48 • 33114 перегляди
Сирський заявив про провал російських спроб наступу з "м'ясними штурмами" - втрати рф за чотири дні перевищили 6000 окупантів
23 березня, 09:16 • 55916 перегляди
Пільги багатодітним сім'ям у 2026 році - що передбачено законом і як їх оформити
ЄС готує відповідь на агресію росії в Чорному морі. Каллас анонсувала нові кроки23 березня, 17:27 • 8970 перегляди
Що лікує імбир: користь для здоров'я та як правильно вживатиPhoto23 березня, 18:21 • 17481 перегляди
Юлії Вербі знову заблокували Instagram - основний акаунт з 3 млн підписників зникPhoto23 березня, 18:36 • 13193 перегляди
У порту приморськ після атаки продовжують горіти нафтові резервуариVideo22:13 • 8818 перегляди
Будуть нові умови врегулювання: небензя в ООН видав чергову порцію цинічних заяв щодо війни в Україні23:22 • 11358 перегляди
Публікації
Що лікує імбир: користь для здоров'я та як правильно вживатиPhoto23 березня, 18:21 • 17590 перегляди
Як відключити рекламу на телефоні: прості способи23 березня, 15:00 • 23861 перегляди
Приватна медицина Одеси "під слідством" через корупційні схеми і смерті пацієнтів23 березня, 14:11 • 24173 перегляди
Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Ексклюзив
23 березня, 13:02 • 29074 перегляди
Ефективне планування дня: прості способи організувати свій часPhoto23 березня, 11:17 • 35332 перегляди
УНН Lite
Зірка "Кухні" Катерина Кузнєцова публічно привітала зіркового батька з днем народженняPhoto21:52 • 5822 перегляди
Юлії Вербі знову заблокували Instagram - основний акаунт з 3 млн підписників зникPhoto23 березня, 18:36 • 13284 перегляди
Кухар Ектор Хіменес-Браво повідомив про смерть свого собаки ЧокоPhoto23 березня, 14:50 • 13510 перегляди
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон21 березня, 13:45 • 63603 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 64540 перегляди
Стан експрезидента Бразилії Болсонару покращився йому можуть дозволити домашній арешт

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Стан здоров'я експрезидента Бразилії покращився після лікування пневмонії. Прокурор підтримав зміну умов ув'язнення через клінічні рекомендації лікарів.

Колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару перевели до звичайної лікарняної палати після лікування від пневмонії. На цьому тлі влада розглядає можливість зміни умов його покарання. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

За словами лікарів, стан Болсонару покращився після госпіталізації у середині березня. Спочатку його помістили до відділення напівінтенсивної терапії, однак зараз він перебуває у звичайній палаті.

Точної дати виписки поки не називають. До лікарні його доставили після погіршення самопочуття у в’язниці.

Можливий домашній арешт

Генеральний прокурор Бразилії Пауло Гонет підтримав ідею переведення Болсонару під домашній арешт.

Клінічний розвиток стану колишнього президента рекомендує змінити на домашній арешт

– зазначено у його позиції.

Рішення має ухвалити суддя Верховного суду Александре де Мораес, який веде справу.

Контекст справи

Болсонару, який очолював Бразилію у 2019-2022 роках, відбуває 27-річний термін ув’язнення за організацію спроби державного перевороту у 2023 році.

Його родина та союзники неодноразово просили змінити умови відбування покарання, посилаючись на стан здоров’я.

Бразильського експрезидента Болсонару переведуть до в'язниці Папуда для відбування терміну за спробу перевороту16.01.26, 04:17 • 3900 переглядiв

