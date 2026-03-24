Стан експрезидента Бразилії Болсонару покращився йому можуть дозволити домашній арешт
Київ • УНН
Стан здоров'я експрезидента Бразилії покращився після лікування пневмонії. Прокурор підтримав зміну умов ув'язнення через клінічні рекомендації лікарів.
Колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару перевели до звичайної лікарняної палати після лікування від пневмонії. На цьому тлі влада розглядає можливість зміни умов його покарання. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
За словами лікарів, стан Болсонару покращився після госпіталізації у середині березня. Спочатку його помістили до відділення напівінтенсивної терапії, однак зараз він перебуває у звичайній палаті.
Точної дати виписки поки не називають. До лікарні його доставили після погіршення самопочуття у в’язниці.
Можливий домашній арешт
Генеральний прокурор Бразилії Пауло Гонет підтримав ідею переведення Болсонару під домашній арешт.
Клінічний розвиток стану колишнього президента рекомендує змінити на домашній арешт
Рішення має ухвалити суддя Верховного суду Александре де Мораес, який веде справу.
Контекст справи
Болсонару, який очолював Бразилію у 2019-2022 роках, відбуває 27-річний термін ув’язнення за організацію спроби державного перевороту у 2023 році.
Його родина та союзники неодноразово просили змінити умови відбування покарання, посилаючись на стан здоров’я.
Бразильського експрезидента Болсонару переведуть до в'язниці Папуда для відбування терміну за спробу перевороту16.01.26, 04:17 • 3900 переглядiв