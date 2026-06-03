В Киеве после конфликта на дороге нетрезвый мужчина угнал Tesla с заправки
Киев • УНН
В Оболонском районе нетрезвый водитель угнал Tesla после дорожного конфликта. Злоумышленник требовал деньги за колесо, но его оперативно задержали.
В Оболонском районе Киева дорожный конфликт между водителями завершился угоном автомобиля Tesla. Патрульные оперативно разыскали и задержали мужчину, который незаконно завладел машиной. Об этом сообщает патрульная полиция Киева, передает УНН.
Детали
По данным правоохранителей, на спецлинию 112 поступило сообщение о незаконном завладении автомобилем Tesla.
На месте происшествия заявитель рассказал инспекторам, что во время движения между ним и водителем автомобиля Mercedes возник конфликт. После спора водитель Mercedes сел в незапертый автомобиль Tesla и уехал.
При этом, по словам владельца Tesla, мужчина заявил, что вернет автомобиль только после компенсации средств за якобы поврежденное колесо.
Патрульные оперативно установили местонахождение подозреваемого. Во время общения мужчина признался в содеянном, а также имел явные признаки алкогольного опьянения.
Водитель согласился пройти проверку на приборе Drager. Результат составил 1,51 промилле алкоголя.
На мужчину составили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП – управление транспортным средством в состоянии опьянения. Также на место вызвали следственно-оперативную группу.
Следователи задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины и под процессуальным руководством Оболонской окружной прокуратуры сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 289 УК Украины – незаконное завладение транспортным средством.
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