СБУ ликвидировала шесть масштабных каналов продажи оружия

Киев • УНН

 • 164 просмотра

СБУ ликвидировала шесть каналов продажи трофейного оружия, задержав военных и гражданских. Изъято 130 гранатометов и 20 тысяч патронов.

СБУ и полиция ликвидировали 6 новых каналов подпольной продажи трофейного оружия в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали

В Киевской и Донецкой областях были задержаны четверо действующих и бывших военных, которые скрытно вывозили оружие из фронтовых районов востока Украины для продажи.

У задержанных были изъяты советские и российские автоматы Калашникова, в том числе новейшие АК-12. Также было 130 противотанковых гранатометов, более 380 боевых гранат и почти 20 тысяч патронов различного калибра.

Правоохранители задержали одного из фигурантов в столичном регионе, когда он доставал из багажника автомат Калашникова и гранатомет для сбыта. Еще трое злоумышленников задержаны в Краматорске

— говорится в сообщении СБУ.

В то же время в Хмельницкой области подозрение получил бывший военнослужащий, который после выхода в отставку планировал "заработать" на сбыте вооружений, вывезенных с передовой.

Во время обысков у мужчины обнаружены схроны, которые он обустроил в собственном домовладении и в доме своих родителей. При осмотре тайника правоохранители изъяли автомат АКС-74, 16 боевых гранат, 74 тротиловые шашки, 1,2 кг пороха и более 3 тысяч патронов

— сообщили в СБУ.

Также в Кировоградской области разоблачен делец, который привлек знакомых из разных регионов для продажи ручных гранат, а также двух автоматов Калашникова, среди которых — АК-12 с патронами.

На Буковине задержан еще один фигурант, который во время службы в зоне боевых действий собрал для продажи арсенал гранат типа РГО и Ф-1.

Кроме того, в Харькове подозрение получил 16-летний юноша, который пытался продать российский автомат Калашникова с четырьмя снаряженными магазинами и тремя боевыми гранатами. Также в Запорожье разоблачен делец, подыскивавший уголовников для продажи 150 ручных осколочных гранат, вывезенных из зоны боевых действий на южном фронте.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

На Закарпатье задержали "крота" гру - шпионил за оборонными заводами, а данные передавал через отца02.06.26, 13:21 • 2848 просмотров

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Взрывы
Обыск
Война в Украине
Служба безопасности Украины
Украина
Краматорск
Запорожье
Харьков