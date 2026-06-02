На Закарпатье задержали «крота» ГРУ — шпионил за оборонными заводами, а данные передавал через отца

Киев • УНН

 • 1068 просмотра

СБУ задержала на Закарпатье агента РФ, который собирал данные об оборонных заводах для подготовки атак. Данные он передавал через своего отца в Калининграде.

В Закарпатской области задержали агента гру рф — "крота", который шпионил за оборонными заводами на западе Украины, а собранные данные передавал в военную разведку рф через своего отца, проживающего в калининграде, сообщили во вторник в СБУ, пишет УНН.

Контрразведка Службы безопасности задержала на Закарпатье агента российской военной разведки (более известной как гру). Им оказался завербованный врагом работник местного завода, который шпионил за предприятиями, выполняющими оборонные заказы на западе Украины

— сообщили в СБУ.

По материалам дела, как указывает спецслужба, "агент отслеживал адреса таких компаний, а также разведывал информацию о видах и объемах их продукции".

Кроме этого, по данным СБУ, "фигурант собирал "картотеку" на работников соответствующих объектов, в частности их персональные данные и особенности режима работы".

"По имеющимся данным, российское гру планировало использовать агентурные сведения для подготовки воздушных атак по заводам ОПК Украины и совершения терактов против должностных лиц компаний, в частности инженеров-разработчиков", — говорится в сообщении.

Для выполнения задания врага, как указали в СБУ, "агент завуалированно выпытывал разведданные у своих бывших коллег, которые сейчас работают на различных предприятиях украинской оборонки". "Обычно в таких разговорах фигурант действовал под предлогом "перенимания передового опыта" и проявлял профессиональный интерес, в частности к новейшим разработкам ОПК и привлеченным к этому специалистам", — сказано в сообщении.

"Как выяснило расследование, собранные сведения злоумышленник передавал в военную разведку рф через своего отца, который проживает в калининграде и сотрудничает с российской спецслужбой", — сообщили в СБУ.

В дальнейшем он, как отметили в спецслужбе, "должен был устроиться на другое оборонное предприятие для сбора новой информации в пользу страны-агрессора".

"Кроме этого, во время прицельных атак рашистов по координатам агента его кураторы из гру рф обещали заблаговременно вывести фигуранта из зоны потенциального поражения. Для этого он надеялся получить от них кодовые слова в мессенджере", — указано в сообщении.

Контрразведчики СБУ, как сообщается, "сработали на опережение и предотвратили трудоустройство российского "крота" на другое предприятие ОПК". Параллельно с этим были обезопасены локации оборонных объектов Украины.

"На финальном этапе спецоперации агента задержали по месту его проживания", — отметили в СБУ.

Во время обыска в его доме, как указано, "обнаружены мобильные телефоны с доказательствами работы на врага". Также у задержанного, по сообщению, изъято оружие и боеприпасы, происхождение которых сейчас выясняют правоохранители.

Агенту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

