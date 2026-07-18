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В Крыму сообщают о массированной атаке дронов, взрывы раздавались возле аэродрома "Гвардейское"

Киев • УНН

 • 2064 просмотра

В ночь на 18 июля в Крыму прогремели взрывы возле аэродрома Гвардейское, а также в Севастополе, Феодосии и Керчи. Сообщается о более чем 20 попаданиях по аэродрому, но официального подтверждения нет.

В Крыму сообщают о массированной атаке дронов, взрывы раздавались возле аэродрома "Гвардейское"

В ночь на 18 июля во временно оккупированном Крыму сообщали о серии взрывов в районе военного гарнизона «Гвардейское», Севастополя, Феодосии и Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер», пишет УНН.

Детали

По данным канала, взрывы в районе гарнизона «Гвардейское» длились около 30 минут. Впоследствии со ссылкой на подписчиков сообщалось о более чем 20 попаданиях по аэродрому в гарнизоне. Независимого подтверждения этой информации на данный момент нет.

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Также публиковались видео с заревом и непродолжительной детонацией в районе «Гвардейского». По утверждению авторов канала, мобильные огневые группы рф пытались сбивать беспилотники, однако безуспешно.

Позже мониторинговая группа «Крымский ветер» со ссылкой на спутниковые снимки сообщила о масштабном пожаре на аэродроме «Гвардейское» во временно оккупированном Крыму после ночных ударов. По ее данным, два очага возгорания зафиксированы в районе стоянки авиационной техники и ангаров, где, вероятно, хранятся ударные беспилотники типа Shahed.

Взрывы также раздавались в Севастополе, Феодосии и Керчи

По сообщениям подписчиков Telegram-канала, мощный взрыв был слышен во всех районах Севастополя. Предварительно предполагается, что он мог произойти в районе Балаклавской ТЭС, однако официального подтверждения этой информации нет.

Кроме того, канал сообщал о стрельбе по беспилотникам в районе мыса Фиолент и Казачьей бухты в Севастополе. По утверждению очевидцев, беспилотники сбить не удалось.

Также сообщалось о взрывах в Феодосии и Керчи. Около 02:54, по данным «Крымского ветра», в Феодосии прогремел сильный взрыв. Информация о последствиях событий официально не подтверждалась.

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Степан Гафтко

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