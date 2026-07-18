БПЛА атаковали тамбовскую область РФ, после взрывов вспыхнул склад Wildberries
Киев • УНН
Ночью 18 июля беспилотники атаковали тамбовскую область, вызвав пожар на складе Wildberries в Котовске. Сообщается о погибших и раненых, но официального подтверждения от российских властей нет.
В ночь на 18 июля беспилотники атаковали Тамбовскую область России, где после взрывов возник пожар на складе компании Wildberries в городе Котовск. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+, пишет УНН.
Детали
Согласно опубликованным сообщениям и видео, во время атаки в регионе работали российские силы противовоздушной обороны. На кадрах видно масштабный пожар на территории складского комплекса Wildberries, а также поврежденные автомобили.
Авторы канала утверждают, что существует вероятность, что склад мог загореться после работы российской ПВО, однако независимого подтверждения этой информации на данный момент нет.
Сообщают о взрывах и в других регионах РФ
По информации Exilenova+, на территории склада после взрывов есть погибшие и раненые. Официального подтверждения этой информации российские власти на момент публикации не предоставляли.
Также сообщается о работе средств радиоэлектронной борьбы во Владимире, где местные жители писали о двух взрывах. Кроме того, взрывы, по данным Telegram-канала, раздавались и в Твери.
Информация о последствиях атаки и возможных повреждениях уточняется.
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