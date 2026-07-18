БПЛА атаковали тамбовскую область РФ, после взрывов вспыхнул склад Wildberries

$44.620.1351.160.10
ukenru
17 июля, 18:34 • 8544 просмотра
Реорганизация ведомств: правительство восстановило Минагрополитики и создало Министерство по делам громад, территорий и ВПЛ
17 июля, 16:55 • 21671 просмотра
Удалось восстановить одно из ключевых доказательств - Генпрокурор обнародовал видео покушения на семью Ермолаева в Монако
17 июля, 16:35 • 20551 просмотра
Украина откроет архивы СБУ и СЗР по трагическим событиям XX века на Волыни - Зеленский
17 июля, 15:34 • 19707 просмотра
Сандра Аудкирк стала временной поверенной в делах США в Украине
17 июля, 14:53 • 21860 просмотра
Правительство назначило Хмару и.о. министра обороны, Сибигу - и.о. министра иностранных дел - Корецкий
17 июля, 13:54 • 25858 просмотра
Украинская баллистика по москве и не только: какие цели смогут поразить ракеты
17 июля, 12:08 • 22061 просмотра
Прах первого главы ОУН Евгена Коновальца перезахоронят в Украине - решение правительства
17 июля, 11:19 • 27891 просмотра
Зеленский назначает Клименко секретарем СНБО
17 июля, 11:18 • 22326 просмотра
ЕС ввел санкции против шести субъектов российского ВПК из-за ударов рф по Киеву
17 июля, 11:00 • 19992 просмотра
СБУ уничтожила российский самолет Ту-95 в энгельсе - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
1.4м/с
65%
748мм
Популярные новости
Куда пойти в Киеве 18-19 июляPhoto17 июля, 17:04 • 13708 просмотра
Устроил стрельбу под Киевом: правоохранители задержали 43-летнего мужчину17 июля, 17:19 • 4028 просмотра
Враг нанес удар по Харькову: один человек погиб, еще девять - получили ранения17 июля, 17:30 • 5926 просмотра
Бескрестнов стал советником Зеленского по развитию технологических направлений обороны17 июля, 17:45 • 2392 просмотра
"Приглашение принято" - Эрлинг Холанд ответил Тому Холланду после "вирусного" предложения поужинатьVideo17 июля, 19:09 • 2632 просмотра
публикации
Куда пойти в Киеве 18-19 июляPhoto17 июля, 17:04 • 13750 просмотра
Украинская баллистика по москве и не только: какие цели смогут поразить ракеты17 июля, 13:54 • 25858 просмотра
Новое толкование задним числом: авиакомпаниям доначисляют налоги за лизинг самолетов за последние 7 летPhoto17 июля, 10:41 • 36618 просмотра
Камеры, лимиты и дополнительные проверки: что может измениться для пользователей терминалов16 июля, 19:30 • 43068 просмотра
Карьера в СБУ и участие в боевых операциях — что известно о Евгении Хмаре, которому поручили возглавить Минобороны16 июля, 19:11 • 48392 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Дональд Трамп
Олег Кипер
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Франция
Польша
Реклама
УНН Lite
Netflix признал использование ИИ в сотнях фильмов и сериалов17 июля, 13:57 • 12619 просмотра
Потребление пива переживает бум на ЧМ-2026, но глобальные продажи падают - AP17 июля, 13:42 • 15335 просмотра
Анджелина Джоли планирует покинуть Лос-Анджелес после совершеннолетия младших детей17 июля, 12:54 • 12058 просмотра
Сезон консервации в Украине: что заготавливают в июлеPhoto17 июля, 10:01 • 30377 просмотра
В Украине назвали самые популярные и редко используемые имена для детей17 июля, 07:59 • 30801 просмотра
Актуальное
Фильм
Техника
Boeing 737 MAX
Сериал
Социальная сеть

БПЛА атаковали тамбовскую область РФ, после взрывов вспыхнул склад Wildberries

Киев • УНН

 • 674 просмотра

Ночью 18 июля беспилотники атаковали тамбовскую область, вызвав пожар на складе Wildberries в Котовске. Сообщается о погибших и раненых, но официального подтверждения от российских властей нет.

БПЛА атаковали тамбовскую область РФ, после взрывов вспыхнул склад Wildberries

В ночь на 18 июля беспилотники атаковали Тамбовскую область России, где после взрывов возник пожар на складе компании Wildberries в городе Котовск. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+, пишет УНН.

Детали

Согласно опубликованным сообщениям и видео, во время атаки в регионе работали российские силы противовоздушной обороны. На кадрах видно масштабный пожар на территории складского комплекса Wildberries, а также поврежденные автомобили.

Авторы канала утверждают, что существует вероятность, что склад мог загореться после работы российской ПВО, однако независимого подтверждения этой информации на данный момент нет.

Сообщают о взрывах и в других регионах РФ

По информации Exilenova+, на территории склада после взрывов есть погибшие и раненые. Официального подтверждения этой информации российские власти на момент публикации не предоставляли.

Также сообщается о работе средств радиоэлектронной борьбы во Владимире, где местные жители писали о двух взрывах. Кроме того, взрывы, по данным Telegram-канала, раздавались и в Твери.

Информация о последствиях атаки и возможных повреждениях уточняется.

Украинская баллистика по москве и не только: какие цели смогут поразить ракеты17.07.26, 16:54 • 25860 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Взрывы
Пожары