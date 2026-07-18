БПЛА атаковали тамбовскую область РФ, после взрывов вспыхнул склад Wildberries

В ночь на 18 июля беспилотники атаковали Тамбовскую область России, где после взрывов возник пожар на складе компании Wildberries в городе Котовск. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+, пишет УНН.

Детали

Согласно опубликованным сообщениям и видео, во время атаки в регионе работали российские силы противовоздушной обороны. На кадрах видно масштабный пожар на территории складского комплекса Wildberries, а также поврежденные автомобили.

Авторы канала утверждают, что существует вероятность, что склад мог загореться после работы российской ПВО, однако независимого подтверждения этой информации на данный момент нет.

Сообщают о взрывах и в других регионах РФ

По информации Exilenova+, на территории склада после взрывов есть погибшие и раненые. Официального подтверждения этой информации российские власти на момент публикации не предоставляли.

Также сообщается о работе средств радиоэлектронной борьбы во Владимире, где местные жители писали о двух взрывах. Кроме того, взрывы, по данным Telegram-канала, раздавались и в Твери.

Информация о последствиях атаки и возможных повреждениях уточняется.

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