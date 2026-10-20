Сотруднику музейного учреждения рф сообщено о подозрении из-за незаконных раскопок «Древнего города Пантикапей». Как сообщили в прокуратуре Крыма, подозреваемый проводит нелегальные раскопки на территории объекта культурного наследия без каких-либо разрешительных документов от компетентных органов Украины, передает УНН.

Сообщено о подозрении руководителю отдела археологии античного мира «Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина». Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины (совершение военного преступления по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, подозреваемый с 2014 года по настоящее время проводит нелегальные раскопки на территории объекта культурного наследия без каких-либо разрешительных документов от компетентных органов Украины.

Речь идет об археологическом комплексе «Древний город Пантикапей» — охраняемом законом архитектурном памятнике национального значения, расположенном в районе горы Митридат в городе Керчь.

Во время археологических работ на территории античного городища подозреваемый обнаружил фрагменты расписных чаш и амфор, древних плит, литейных форм, терракотовую статуэтку и другие культурные ценности, являющиеся исключительной собственностью государства Украина.

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Впоследствии эти находки он передал в так называемый «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник». Руководительница указанного оккупационного учреждения, которой ранее было сообщено о подозрении в совершении военного преступления, в дальнейшем содействовала включению найденных предметов в Музейный фонд страны-оккупанта, а также организовывала их передачу для экспонирования на выставках в рф.

Таким образом подозреваемый, в нарушение норм международного гуманитарного права, содействовал незаконному присвоению культурного наследия Украины, а также повлек разрушение археологического памятника античного периода, из-за чего его историческая и научная ценность утрачена безвозвратно.

Досудебное расследование продолжается. Его осуществляет ГУ СБУ в АР Крым.

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