Незаконні розкопки "Стародавнього міста Пантікапей" - російський музейник отримав підозру, йому загрожує в'язниця
Київ • УНН
Підозрюваний із 2014 року незаконно розкопував Пантікапей у Керчі та передавав знахідки окупаційній установі. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.
Співробітнику музейної установи рф повідомлено про підозру через незаконні розкопки "Стародавнього міста Пантікапей". Як повідомили у прокуратурі Криму, підозрюваний проводить нелегальні розкопки на території об'єкта культурної спадщини без жодних дозвільних документів від компетентних органів України, передає УНН.
Повідомлено про підозру керівнику відділу археології античного світу "Державного музею образотворчих мистецтв ім. О.С. Пушкіна". Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України (вчинення воєнного злочину за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років
Деталі
За даними слідства, підозрюваний з 2014 року і донині проводить нелегальні розкопки на території об'єкта культурної спадщини без жодних дозвільних документів від компетентних органів України.
Йдеться про археологічний комплекс "Стародавнє місто Пантікапей" – охоронювану законом архітектурну пам’ятку національного значення, розташовану в районі гори Мітрідат у місті Керч.
Під час археологічних робіт на території античного городища підозрюваний відшукав фрагменти розписних чаш і амфор, стародавніх плит, ливарних форм, теракотову статуетку та інші культурні цінності, які є виключною власністю держави Україна.
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Згодом ці знахідки він передав до так званого "Східно-Кримського історико-культурного музею-заповідника". Керівниця вказаної окупаційної установи, якій раніше було повідомлено про підозру у вчиненні воєнного злочину, надалі сприяла включенню віднайдених предметів до Музейного фонду країни-окупанта, а також організовувала їхню передачу для експонування на виставках в рф.
У такий спосіб підозрюваний, в порушення норм міжнародного гуманітарного права, сприяв незаконному привласненню культурної спадщини України, а також спричинив руйнування археологічної пам’ятки античного періоду, через що її історичну та наукову цінність втрачено безповоротно.
Досудове розслідування триває. Його здійснює ГУ СБУ в АР Крим.
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