Пожары после прилетов в Крыму фиксируют на вокзале в Керчи, на Арабатской стрелке и не только
Киев • УНН
На железнодорожной станции Керчи возникли многочисленные пожары, горят склады и нефтебаза. Также зафиксированы пожары на Арабатской Стрелке в местах дислокации российских солдат.
Во временно оккупированном Крыму на железнодорожной станции Керчь и не только там произошли пожары. Об этом ночью сообщил мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер" на основе спутниковых снимков, пишет УНН.
Детали
"Многочисленные очаги пожаров отмечаются на железнодорожной станции Керчь", сообщает мониторинговая группа со ссылкой на данные спутниковой съемки.
Сообщается, что "горят склады и, вероятно, нефтебаза "Керчь" и эшелоны на путях. Рядом находится и, возможно, также горит мощная электрическая подстанция ПС "Керченская" 110/35/6 кВ".
Мощный прилет и пожар в районе железнодорожного вокзала фиксировали, как указано, ночью. А позже - еще три пожара в районе Керчи.
Также указано, что к западу от поселка Коктебель, рядом с Щебетовкой, фиксируют пожар в районе электроподстанции ПС 110/35/6 кВ "Коктебель" и насосной станции.
Кроме того, пожары зафиксированы на Арабатской стрелке в местах дислокации российских солдат, сообщает мониторинговая группа со ссылкой на данные спутниковой съемки. Пожары отмечены в районе пансионатов/баз отдыха "Дружба", "Сокол", "Маяк", "Морской".
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