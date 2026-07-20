Штилерман опубликовал видео запуска неизвестной ракеты и вызвал ажиотаж в сети: это уже баллистика?
Киев • УНН
Главный конструктор Fire Point Денис Штилерман опубликовал видео запуска ракеты без дополнительных деталей. Пользователи предположили, что это баллистическая ракета FP-9 с дальностью до 855 км.
Утром 20 июля сооснователь и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман опубликовал на своей странице в сети X видео запуска ракеты. При этом он не раскрыл никаких других деталей, пишет УНН.
"Красота", - лаконично подписал видео Штилерман.
Краса)😍 pic.twitter.com/HDQoxjL5Jw— Denys Shtilierman (@DenShtilierman) July 20, 2026
При этом пользователи предположили, что речь идет о баллистической ракете FP-9.
Недавно Штилерман заявлял, что FP-9 находится на финальном этапе разработки.
"Сейчас делаем заливку двигателя, прожиг и всё, и побежали", — поделился деталями руководитель Fire Point.
После этого ракета пройдет летные испытания.
FP-9, по информации компании, это баллистическая ракета с массой боевой нагрузки до 800 кг и возможностью поражения целей на расстоянии до 855 км.
Запуск ракеты осуществляется с наземной платформы, что обеспечивает высокую стратегическую гибкость, мобильность и возможность адаптации комплекса к различным оперативным сценариям и требованиям миссии.
Видео запуска неназванной ракеты разлетелось по сети, особенно на фоне масштабной атаки на Россию. Так в Московской области снова поражен склад маркетплейса Wildberries, а также нефтебаза.