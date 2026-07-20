Штилерман опубликовал видео запуска неизвестной ракеты и вызвал ажиотаж в сети: это уже баллистика?

$44.670.0551.060.11
ukenru
06:40 • 20874 просмотра
Побеждает тот, кто быстрее адаптируется: как новейшие разработки украинских производителей вооружения меняют ход войныPhoto
19 июля, 22:06 • 29630 просмотра
Испания победила Аргентину и впервые за 16 лет стала чемпионом мираVideo
19 июля, 18:52 • 45196 просмотра
Лоцманом на корабле GOLDEN LEO, который атаковала рф, был украинец. Киев готовит решение для усиления безопасности судоходства
Эксклюзив
19 июля, 16:56 • 40109 просмотра
В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди и жара до +33°
19 июля, 15:38 • 44726 просмотра
"Кровавая война городов"? The New Yorker спрогнозировал новый сценарий боевых действий между Украиной и рф
19 июля, 11:41 • 42276 просмотра
"Точно не финал": минобороны рф цинично сравнило удары по Украине с футболом
19 июля, 09:43 • 44781 просмотра
россияне уничтожили завод UKRTAC, который производил бронезащиту для ВСУ
Эксклюзив
19 июля, 09:12 • 33875 просмотра
Мир вступает в фазу больших перемен: астролог назвала самые напряженные дни недели 20–26 июля
19 июля, 08:55 • 25607 просмотра
Масштабный сбой в работе Facebook и Instagram произошел 19 июля
19 июля, 08:04 • 21801 просмотра
СБС ночью поразили 13 подстанций в Крыму и четыре судна теневого флота рф - "Мадьяр"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
3м/с
69%
745мм
Популярные новости
Boeing увеличивает производство компонентов для ракет PAC-3 на фоне роста спроса19 июля, 22:37 • 18289 просмотра
ВОЗ назвала способы снизить риск развития деменции почти на 45%19 июля, 23:38 • 16778 просмотра
В Крыму заявили о возможном поражении подстанции в Алуште и воинской части ФСБVideo19 июля, 23:52 • 21839 просмотра
Удар рф по судну возле Одессы унес жизни 10 человек - АМПУ06:17 • 24748 просмотра
Топ-5 рецептов сливового соусаPhoto07:18 • 13274 просмотра
публикации
Топ-5 рецептов сливового соусаPhoto07:18 • 13933 просмотра
Побеждает тот, кто быстрее адаптируется: как новейшие разработки украинских производителей вооружения меняют ход войныPhoto06:40 • 20872 просмотра
Впервые министры: кто они – новые лица Кабмина 18 июля, 11:14 • 95049 просмотра
Куда пойти в Киеве 18-19 июляPhoto17 июля, 17:04 • 81322 просмотра
Украинская баллистика по москве и не только: какие цели смогут поразить ракеты17 июля, 13:54 • 81378 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Денис Штилерман
Марко Рубио
Сергей Лысак
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Испания
Аргентина
Реклама
УНН Lite
Трамп не хотел уходить со сцены во время награждения Испании на ЧМ-2026Video07:30 • 5772 просмотра
Как ухаживать за абрикосами: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto18 июля, 08:02 • 48102 просмотра
Netflix признал использование ИИ в сотнях фильмов и сериалов17 июля, 13:57 • 45853 просмотра
Потребление пива переживает бум на ЧМ-2026, но глобальные продажи падают - AP17 июля, 13:42 • 46778 просмотра
Анджелина Джоли планирует покинуть Лос-Анджелес после совершеннолетия младших детей17 июля, 12:54 • 41430 просмотра
Актуальное
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Х-47М2 "Кинжал"
The Washington Post
Кх-59

Штилерман опубликовал видео запуска неизвестной ракеты и вызвал ажиотаж в сети: это уже баллистика?

Киев • УНН

 • 932 просмотра

Главный конструктор Fire Point Денис Штилерман опубликовал видео запуска ракеты без дополнительных деталей. Пользователи предположили, что это баллистическая ракета FP-9 с дальностью до 855 км.

Штилерман опубликовал видео запуска неизвестной ракеты и вызвал ажиотаж в сети: это уже баллистика?
Кадр из видео запуска ракеты

Утром 20 июля сооснователь и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман опубликовал на своей странице в сети X видео запуска ракеты. При этом он не раскрыл никаких других деталей, пишет УНН

"Красота", - лаконично подписал видео Штилерман.

При этом пользователи предположили, что речь идет о баллистической ракете FP-9. 

Недавно Штилерман заявлял, что  FP-9 находится на финальном этапе разработки. 

"Сейчас делаем заливку двигателя, прожиг и всё, и побежали", — поделился деталями руководитель Fire Point.

После этого ракета пройдет летные испытания. 

FP-9, по информации компании, это баллистическая ракета с массой боевой нагрузки до 800 кг и возможностью поражения целей на расстоянии до 855 км.

Запуск ракеты осуществляется с наземной платформы, что обеспечивает высокую стратегическую гибкость, мобильность и возможность адаптации комплекса к различным оперативным сценариям и требованиям миссии.

Видео запуска неназванной ракеты разлетелось по сети, особенно на фоне масштабной атаки на Россию. Так в Московской области снова поражен склад маркетплейса Wildberries, а также нефтебаза. 

Евгений Царенко

Технологии
Fire Point
Денис Штилерман