Зеленский обсудил с президентом ОАЭ помощь Украине в сфере безопасности Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном обсудил поддержку Украины, вопросы безопасности Черного моря, в частности продовольственной безопасности и безопасности морских путей, а также реализацию двусторонних проектов в различных сферах. Об этом глава государства сообщил в пишет УНН.

Благодарен за полное понимание ситуации и поддержку усилий ради мира и большей безопасности. Украина всегда помогает тем, кто помогает нам - говорится в сообщении.

По словам президента, в этом году Украина существенно поддержала безопасность партнеров в странах Залива. Во время разговора стороны обсудили, как Объединенные Арабские Эмираты могут помочь Украине в Европе, в частности в Черноморском регионе.

"Это касается продовольственной безопасности, безопасности морских путей и увеличения возможностей для защиты жизней. Также говорили о двусторонних проектах в различных сферах. Работаем, чтобы все удалось реализовать", – говорится в сообщении.

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