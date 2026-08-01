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Зеленский обсудил с президентом ОАЭ помощь Украине в сфере безопасности Черного моря

Киев • УНН

 • 11731 просмотра

Президент Украины обсудил с лидером ОАЭ поддержку в сфере безопасности Черного моря. Стороны также рассмотрели реализацию двусторонних проектов.

Зеленский обсудил с президентом ОАЭ помощь Украине в сфере безопасности Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном обсудил поддержку Украины, вопросы безопасности Черного моря, в частности продовольственной безопасности и безопасности морских путей, а также реализацию двусторонних проектов в различных сферах. Об этом глава государства сообщил в пишет УНН.

Благодарен за полное понимание ситуации и поддержку усилий ради мира и большей безопасности. Украина всегда помогает тем, кто помогает нам

- говорится в сообщении.

По словам президента, в этом году Украина существенно поддержала безопасность партнеров в странах Залива. Во время разговора стороны обсудили, как Объединенные Арабские Эмираты могут помочь Украине в Европе, в частности в Черноморском регионе.

"Это касается продовольственной безопасности, безопасности морских путей и увеличения возможностей для защиты жизней. Также говорили о двусторонних проектах в различных сферах. Работаем, чтобы все удалось реализовать", – говорится в сообщении.

В мире есть ракеты для Patriot, нужно лишь политическое решение об их передаче Украине - Зеленский01.08.26, 22:15 • 9049 просмотров

Ольга Розгон

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